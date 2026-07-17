El paseo de Lamine Yamal por Nueva York tras la preocupación que dejó en el entrenamiento con España

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUL 2026 - 12:09h.

El jugador del FC Barcelona fue visto dando un paseo por Nueva York con su pareja y amigos

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La Selección Española continúa preparando la final del Mundial 2026 frente a Argentina con la mirada puesta en el estado físico de Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona, que acabó el encuentro frente a Francia con molestias, estuvo al margen del grupo en el entrenamiento de ayer de España y fue visto con un vendaje en el muslo en la parte final de la sesión. Por el momento, no hay ningún comunicado oficial sobre una posible lesión y, horas más tarde, el futbolista fue visto paseando por las calles de Nueva York junto a su pareja, Inés García, y varios familiares y amigos antes de seguir preparando la gran final contra la Albiceleste.

Lamine Yamal se deja ver con normalidad por las calles de Nueva York

El jugador del FC Barcelona, pese a las dudas surgidas durante la última sesión de entrenamiento, ha dejado una imagen que ha tranquilizado a toda España. El futbolista ha sido grabado disfrutando de su tiempo libre en las calles de Nueva York acompañado de su pareja, Inés García y de varios familiares y amigos. En el vídeo, el internacional español aparece frente a un puesto ambulante de comida halal, en una escena de absoluta tranquilidad durante el tiempo libre concedido por el cuerpo técnico antes de afrontar los últimos entrenamientos previos a la final.

Aunque la Selección Española no ha informado de ninguna lesión y todo apunta a que las molestias forman parte del desgaste acumulado, la imagen del vendaje en el muslo durante el entrenamiento había despertado cierta inquietud entre los aficionados.

El extremo, que está firmando un Mundial correcto, debe ser uno de los grandes argumentos ofensivos de España si La Roja quiere conquistar el segundo título mundial de su historia. Salvo contratiempo de última hora, Luis de la Fuente podrá contar con una de sus estrellas para medirse a la vigente campeona del mundo en la final.