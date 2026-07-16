Lamine Yamal, con el muslo vendado: la imagen que preocupa a tres días de la final

Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 18:33h.

A pocos días para la final entre Argentina y España, Lamine Yamal protagoniza todos los focos posibles

El padre de Lamine Yamal aclara por qué no está apoyando a su hijo en Estados Unidos: "Voy a traer problemas"

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Lamine Yamal es uno de los claros protagonistas en la Selección Española. Su Mundial está siendo más que notable pese a que su olfato goleador no es el esperado; sin embargo, el rendimiento defensivo realizando otro tipo de tareas le elevan como una de las piezas más importantes para Luis de la Fuente. Es por ello que las últimas imágenes del delantero del FC Barcelona son muy preocupantes. Lamine Yamal no ha entrenado con el grupo este jueves y ha protagonizado todas las miradas por tener su muslo derecho totalmente vendado. Tras el partido de Francia terminó cojeando y, ahora, su presencia en la final del domingo se ha convertido en una cuestión de estado.