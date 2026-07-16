Javi Rayo 16 JUL 2026 - 15:15h.

El padre de Lamine Yamal está viviendo el Mundial de su hijo desde Barcelona

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El padre de Lamine Yamal ha sido noticia esta semana después de una airada reacción con unos periodistas que le trataban de preguntar por su hijo. Ya más tranquilo, Mounir Nasraoui ha hablado con la prensa para aclarar la pregunta que llevan haciéndose muchos aficionados desde que comenzó el Mundial: ¿Por qué no está en Estados Unidos apoyando a su hijo?

¿Por qué el padre de Lamine Yamal no está en el Mundial?

Mounir Nasraoui ha aclarado que el único motivo que le separa de no estar en Estados Unidos junto a Lamine Yamal es su epilepsia. Pese a los rumores que llevan días circulando en redes, el padre del futbolista del FC Barcelona asegura que prefiere seguir el torneo desde Barcelona para "no ser un problema" aunque señala que está siendo "muy duro" no poder estar cerca de su hijo cuando cabe la posibilidad de que se proclame campeón del mundo el próximo domingo.

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"Ahora me parece que está a 18.000 kilómetros, en Los Ángeles, pues imagínate. Está siendo muy duro para mí. Yo soy una persona epiléptica y tengo que tomarme muchas pastillas al día. A veces puede darme un ataque epiléptico. Puedo estar ahora mismo de los nervios de la emoción y puede darme un ataque epiléptico. Hay que pensarse siempre las cosas bien y antes de viajar, hay que pensar: en mí, en él y en los que hay alrededor. Voy a traer problemas. Entonces, mejor estar en casa y verlo desde aquí", señalaba el padre de Lamine Yamal en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

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En redes ha llamado muchísmo la atención la no presencia de Mounir en Estados Unidos. Cabe recordar que, en la pasada Eurocopa, el padre del futbolista español no se separó de él ni un sólo segundo, siguiendo todos los partidos de la Selección Española desde las gradas. Lo que seguro que no se perderá es una hipotética celebración en Madrid si España sale campeona.