Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUL 2026 - 11:22h.

Los dos técnicos se conocen desde hace tiempo

El desgaste físico de España para llegar hasta la final: "Nunca sabremos el esfuerzo que está haciendo Oyarzabal"

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España y Argentina se verán las caras este domingo 19 de julio a las 21:00h en la gran final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente viene de eliminar a Francia, mientras que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni hizo lo propio al superar a Inglaterra. Más allá del atractivo duelo entre dos de las mejores selecciones del momento, la final tendrá un componente emocional muy especial en los banquillos. Ambos seleccionadores mantienen una estrecha relación desde hace años, una amistad que nació mucho antes de convertirse en rivales por el título más importante del fútbol mundial.

Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni en el curso de entrenadores UEFA Pro

Según informa Mundo Deportivo, el origen de esa relación se remonta a 2017. En aquel año, Lionel Scaloni realizó el curso UEFA Pro organizado por la Real Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Entre los docentes se encontraba Luis de la Fuente, entonces seleccionador español sub-19, que impartía la asignatura de técnica dentro del programa de formación.

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Scaloni compartió promoción con nombres como Andoni Iraola, Manuel Pablo o Fernando Redondo y destacó por su rendimiento, terminando entre los cinco mejores alumnos del curso. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cercana que ha continuado incluso después de convertirse en seleccionadores nacionales. Tras eliminar a Francia en semifinales, Luis de la Fuente reconoció que le hacía “mucha ilusión” disputar la final precisamente contra Argentina “por la amistad” que mantiene con Scaloni.

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Respeto mutuo antes de luchar por el título mundial

Lionel Scaloni tampoco ha ocultado la admiración que siente por el seleccionador español. El técnico argentino recordó públicamente que De la Fuente fue uno de sus profesores durante el curso de entrenador y explicó que ambos han seguido en contacto desde entonces. Además, el argentino mantiene una estrecha vinculación con España, país en el que reside junto a su familia y donde vive con su esposa, pero ha dejado claro que el domingo aparcará esa relación. “Vivimos en España y tengo familia española, pero vamos a intentar ganarles”, afirmó.