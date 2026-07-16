Celia Pérez 16 JUL 2026 - 08:01h.

La selección española llega a la final tras un exigente campeonato

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España sueña con una nueva final. Los de Luis de la Fuente han conseguido su billete para la gran cita en Nueva York tras ir superando encuentros un exigente torneo en el que ha dejado atrás selecciones como Francia, Bélgica, Portugal o Austria, además de Uruguay, Arabia Saudí o Cabo Verde, y todo ello también ha tenido sus consecuencias en la plantilla. Tras un mes de competición, el equipo ha tenido que realizar un esfuerzo físico en muchas ocasiones que no sale a la luz.

Así lo desvela Antón Meana en los micrófonos de El Larguero, en el que cuenta los pormenores que han sufrido dentro de la plantilla. "Hay jugadores que están jugando con fiebre o gente que ha tenido vómitos durante el torneo. Cosas normales porque te sienta mal una comida, o porque no te sientes bien ese día, o porque con el aire te pones malo. El desgaste es evidente", comenzó contando.

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"Dicen los que trabaja en la Federación que no sabemos y no sabremos nunca lo que está haciendo Oyarzabal, que esta muy exigido, que le han dado muchos golpes en la espalda, en las piernas, que el seleccionador le pide quedarse en el campo muchos minutos porque no es solamente los goles, sino cómo distribuir el juego del equipo. Creo que si esto sale bien contaremos el esfuerzo físico de esta plantilla para jugar bien hasta el final", añadió.

La selección española ya llegó este miércoles a su hotel de concentración en Monclair, municipio del estado de Nueva Jersey, para iniciar la preparación de la final del Mundial 2026. Aterrizó en el aeropuerto de Newark a las 21:26 hora local y llegó a su hotel de concentración media hora después, donde aguardaban unos 30 aficionados que esperaron tras el perímetro de seguridad para ver a los futbolistas, con Lamine Yamal y Pedri siendo los más aclamados.