Celia Pérez 16 JUL 2026 - 07:32h.

El exportero habla de la emoción que le transmite el encuentro

Lamine Yamal vs Leo Messi: la joya de España reta a la leyenda del fútbol por el Mundial

Compartir







España está a punto de vivir una nueva e histórica final de la Copa del Mundo. Los de Luis de la Fuente, tras superar a Francia en semifinales, tendrá que verse ahora las caras contra la Argentina de Leo Messi en la gran final de Nueva York. Un duelo estelar ante la vigente campeona y que llega a la cita tras otra victoria agónica, esta vez frente a Inglaterra en semifinales, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Dos países miran y a un duelo que emociona a millones de aficionados al fútbol, tal y como cuenta Santi Cañizares.

El exportero de la selección reconoce ante los micrófonos de El Partidazo de Cope que siente una emoción que hace años que no sentía. "Voy a presenciar el partido universal. El partido que partido que yo siempre he soñado algún día poder jugarlo. Este partido lo he soñado yo muchas veces jugarlo. Una final de un Mundial contra Argentina y ganarle. He visto Messi y he visto que era una cosa Argentina, que era muy superior a España en el pasado y que eso era impensable. Perdón, he visto a Maradona. me he criado con Maradona y era una cosa sideral. Lo que era ver Argentina", comenzó señalando.

"El partido que sueña cualquier futbolista de mi generación. Lo van a jugar unos privilegiados. Yo estoy que me juego entero el partido. Yo no siento ni padezco demasiado por el futbol, no soy un enfermo, no tengo un equipo con el que me deje la vida, que duerma mal si pierde, pero la emoción y lo que me está trasladando este partido, no más que cuando o jugaba. Eso sí, cuando yo jugaba estaba chalado perdido. Desde que he dejado el fútbol nunca había sentido la pasión, nunca había sentido la emoción. A ver si somos capaces de ganarlo", añadió.