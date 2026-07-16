Javi Rayo 16 JUL 2026 - 00:22h.

El futbolista argentino salió desde el banquillo y marcó el gol de la victoria

La polémica pancarta de Lo Celso tras la remontada ante Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"

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Argentina se enfrentará a España en la final del Mundial tras la enésima remontada de los de Scaloni. La albiceleste hizo un gran partido coral que culminó Lautaro Martínez con un gol de cabeza en el descuento para obtener el billete a la final del próximo domingo en Nueva York. El futbolista del Inter, que no está teniendo todo el protagonismo que le hubiese gustado en este torneo, no pudo evitar emocionarse al recordar los sacrificios que tanto su familia como él han hecho durante todos estos años de carrera futbolística.

"Es muy fuerte esto. De verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol". Esas fueron las pocas palabras que le salieron a un Lautaro Martínez muy emocionado tras su gol a Inglaterra.

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Ya en zona mixta, y más relajado, el delantero argentino revelaba que lo primero que hizo tras llegar al vestuario fue llamar a su madre, que no pudo disfrutar del partido desde el estadio: "Me acuerdo de mi mamá, recién la llamé y está trabajando. Todas estas cosas son las que siento. Cuando entro a la cancha sólo pienso en ellos, en mis hijos, en mi mujer, en mi familia y en mi viejo, que es el principal responsable de que siga compitiendo. Es muy difícil la situación que me está tocando, más allá de que siempre aporte y siempre trate de tirar hacia adelante, uno siempre quiere jugar más".

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Pese a la falta de minutos, Lautaro no ha parado de trabajar: "Toca agachar la cabeza, trabajar, correr, trabajar. Tener humildad y sacrificarse por lo que toca hacer en cada momento. Estos son los premios que uno espera por todo el trabajo que hice desde niño. Hoy todo es felicidad, mucho mérito de este grupo que nunca se cansa pese a la adversidad y que tiene como ejemplo al mejor del mundo".