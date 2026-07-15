Del éxtasis de David y Victoria Beckham a la desolación de Mick Jagger: así vivieron la remontada de Argentina

Javi Rayo 15 JUL 2026 - 23:28h.

Las tres celebridades vivieron in situ la remontada de Argentina ante su Selección

La imagen del bochorno: las aficiones de Argentina e Inglaterra pitan los himnos

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Argentina jugará la final del Mundial ante España tras una remontada in extremis ante Inglaterra. Más de 60.000 personas lo vivieron in situ en el estadio norteamericano, entre ellos, David y Victoria Beckham y Mick Jagger. Las tres celebridades plasmaron con sus reacciones lo que vivió cualquier aficionado inglés: del éxtasis tras el gol de Anthony Gordon a la desolación con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Así se vivió la remontada en el palco

Las cámaras del partido captaron el momento en que los Beckham se volvieron locos con el gol de Anthony Gordon. La carismática pareja no pudo evitar saltar y celebrar por todo lo alto el gol del flamante nuevo jugador del FC Barcelona. Minutos después, la cara de Mick Jagger vaticinaba lo que se venía. El cantante no daba crédito con el gol de Enzo Fernández, pero lo peor estaba por llegar. Sólo unos minutos después Lautaro Martínez sellaba la remontada y, como consecuencia, la eliminación de Inglaterra del Mundial 2026. Ahora el combinado inglés tendrá que conformarse con disputar el partido por el tercer y cuarto puesto ante la Francia de Mbappé.

Tuchel no se arrepiente de nada

Thomas Tuchel, aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a Inglaterra a renunciar por completo al balón y permitieron que Argentina remontara y accediera a la final del Mundial. "No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo tras quedar eliminado del Mundial 2026.