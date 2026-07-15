Ester Expósito no resuelve la duda de si animó a España o a la Francia de su pareja Mbappé: "Hasta luego"

Fran Duarte Madrid, 15 JUL 2026 - 15:59h.

La actriz ha acaparado todas las miradas tras la derrota de Francia contra España mientras la prensa ha insistido para que desvele con quién iba

DjMariio le da las gracias a Ester Expósito por el mal partido de Mbappé: "Han estado ahí toda la noche"

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Ester Expósito se ha convertido en tendencia después de la eliminación de Francia a manos de España. La actriz española y pareja de Kylian Mbappé tenía el corazón dividido en la semifinal. O apoyaba a su país o apoyaba a la selección de Mbappé y muchos aficionados empezaron una campaña para que la actriz se posicionase finalmente eligiendo a su favorita. La pareja aún no ha confirmado públicamente su relación, pero ya les han hecho fotos juntos y comparten muchas stories en los mismos lugares. Lo más llamativo es que en este Mundial la actriz española no ha estado en la grada animando a Mbappé, quizá para evitar críticas por apoyar a su pareja en vez de a la selección de su país.

Nadie quería quedarse sin saber con quién iba Ester de verdad y todas las preguntas de la prensa han ido por ahí después de la victoria de España. La actriz ha sabido regatear como lo haría Mbappé a los periodistas y solo ha articulado un “hasta luego” para librarse de los compañeros. Puedes verlo en el vídeo superior.

Kylian Mbappé, en el foco tras la eliminación de Francia

Kylian Mbappé no pudo evitar el desastre de Francia. El delantero ha hecho un Mundial espectacular, pero dice adiós al torneo después del partidazo de la Selección Española. Se le vio en una versión muy gris durante la semifinal, recordando al Kylian del Real Madrid muy solitario en el ataque de Francia. Sería injusto echarle la culpa porque si Francia ha llegado hasta donde ha llegado ha sido sin duda gracias a él. Con el trofeo perdido, todavía puede conseguir su objetivo de ser el futbolista con más goles del torneo si acaba marcando en el partido por el tercer puesto del próximo sábado.

Desde España le veían como la principal amenaza de ‘les bleus’, pero gracias al buen hacer de Pau Cubarsí, Laporte, Pedro Porro o Cucurella, anularon por completo al ‘10’ de Francia junto a Olise y Dembelé que también fueron anulados por un gran trabajo defensivo y colectivo de los españoles.