Scaloni y la llamada a Luis de la Fuente que quiere evitar a toda costa: “Esperemos que no”

Fran Duarte Madrid, 15 JUL 2026 - 12:56h.

Tuchel y Scaloni se han rendido a Luis de la Fuente tras clasificar a España a la final del Mundial y convertirse en la primera finalista a la espera del resultado en el Inglaterra - Argentina

Luis de la Fuente elige rival para España en la final del Mundial por un motivo personal: "Me haría ilusión"

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España ya está en la final del Mundial 2026. Ahora toca esperar rival para la gran cita y se decidirá en el partido de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina. Eso sí, cualquiera de estos dos países tendrá en frente a la que de momento ha demostrado ser la mejor selección del Mundial. En la rueda de prensa previa al choque entre la albiceleste y los ‘three lions’, han preguntado a Tuchel y Scaloni, seleccionadores de Inglaterra y Argentina respectivamente, por su posible rival en la final si acaban obteniendo el pase a Nueva York. Los dos técnicos comparecieron ante la prensa nada más confirmarse la victoria sobre Francia y ambos se deshicieron en elogios hacía el combinado español y su entrenador Luis de la Fuente.

Tuchel fue muy claro cuando le preguntaron por España admitiendo que no pudo ver todo el partido pero que fue “sumamente impresionante” y considera que “cuanto más grande es el escenario mejor juegan. Sobre Luis de la Fuente también fue muy sincero y aportó la visión de cómo le ven desde fuera. “Miren el récord que llevan. Parece que no pueden perder. Lo que han hecho es impresionante. Ellos juegan con una marca, la marca España. Sólo vi el primer tiempo. Enhorabuena y les rindo homenaje a todos”, comentó el entrenador alemán.

Scaloni y la llamada que quiere evitar con Luis de la Fuente