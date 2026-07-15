Otro Inglaterra-Argentina para la historia: de la Mano de Dios de Maradona al pique Simeone-Beckham con las Malvinas de fondo

La guerra dejó un saldo de 255 británicos y 649 argentinos muertos y una profunda brecha entre dos aficiones

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MadridA horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra que se disputará este miércoles en Atlanta (21 horas), excombatientes de la guerra por las islas Malvinas reconocen que este duelo futbolístico, que revive una rivalidad que se remonta al conflicto armado de 1982, "no es un partido más". Y razón no les falta, por cultura futbolística, por historia y por rivalidad. A él se encomendó Argentina en 1986 cuando la generación de Maradona ganó la Copa del Mundo venciendo a Inglaterra con el gol de la famosa mano de dios protagonizado por el gran Diego. "Es por los pibes que mataron", vino a decir en referencia a la guerra que enfrentó a ambos países años antes.

Qué pasó en las Malvinas y por qué tiene que ver con el Inglaterra - Argentina de hoy

Los más jóvenes no recuerdan o desconocen aquel conflicto, sin duda uno de los más virulentos que sufrió Gran Bretaña en el siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó en abril de 1982 una incursión del entonces Gobierno dictatorial argentino en las islas Malvinas (Islas Falkland para los británicos) desató un conflicto armado con el Reino Unido por la soberanía de este archipiélago del Atlántico Sur que se extendería hasta junio de ese año, y dejaría un saldo de 255 británicos y 649 argentinos muertos.

La guerra dejó cientos de muertos en ambos bandos y profundas heridas entre ambos países que siguen protagonizando canciones y partidos como el de esta noche

Entre los argentinos había una gran cantidad de jóvenes sin formación militar que fueron reclutados de manera obligatoria y que en las islas enfrentaron condiciones extremas con equipamientos anticuados ante un ejército súperprofesionalizado como el británico que desplazó su flota hasta el Atlántico Sur. En tres meses la guerra estaba resuelta.

La guerra dejó cientos de muertos en ambos bandos y profundas heridas entre ambos países que siguen protagonizando canciones y partidos como el de esta noche,.De hecho, en Argentina por las tres eMes se conoce a las Malvinas, Maradona y la Mano de Dios, la venganza por aquello. "Malvinas Argentinas" es un grito de guerra para el país del cono sur y hasta su selección posó con una pancarta en 2014 con dicho lema, cuestión que le costó una multa de la FIFA de 26.000 euros.

Y es que, en lo deportivo, antes y después hubo infinidad de capítulos que agravaron esta rivalidad deportiva que tiene en la Guerra de las Malvinas uno de sus orígenes histórico.

Con todo, la guerra de las Malvinas fortaleció el control británico sobre las islas y tuvo importantes consecuencias políticas, especialmente en Argentina, donde aceleró el fin de la dictadura militar y el retorno a la democracia.