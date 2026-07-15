Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUL 2026 - 11:43h.

Después de las pausas de publicidad, la FIFA ha ido un paso más allá y hará un descanso más largo en la final del Mundial 2026

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La final del Mundial 2026 hará historia, aunque esta vez por una decisión que ya está generando debate antes de que el último partido del torneo de selecciones se dispute. La FIFA ha preparado un espectáculo sin precedentes que obligará a modificar la duración habitual del entretiempo, prolongándolo hasta cerca de media hora para dar cabida a una actuación musical con varios invitados. La medida, adelantada por The Times, altera por completo con una de las rutinas y tradiciones más consolidadas del fútbol profesional: el descanso. Además, ha abierto el debate sobre el posible impacto deportivo que puede tener en un partido en el que se decidirá el campeón del mundo y ya hay aficionados indignados.

Un descanso de 30 minutos para un espectáculo musical

La FIFA convertirá el intermedio de la final en un gran espectáculo al estilo de los grandes eventos estadounidenses como la Superbowl. Según la información publicada por The Times, el descanso se ampliará para permitir el montaje y desarrollo de las actuaciones, que contarán con artistas de primer nivel internacional como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay, repartidos entre la ceremonia previa y el descanso. El director de operaciones del Mundial, Heimo Schirgi, ya adelantó que la intención es cerrar el torneo con un evento que combine música, cultura y fútbol antes de coronar al nuevo campeón.

Un precedente histórico que puede alterar el desarrollo de la final y que no gusta a los aficionados

Nunca antes un partido de fútbol había contado con un descanso cercano a la media hora. El entretiempo siempre ha estado fijado en 15 minutos, por lo que la medida supone una excepción sin precedentes. Lo más parecido a lo que ocurrirá en la final del Mundial 2026, fue en la final del pasado Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG, cuando el descanso se prolongó durante 24 minutos para celebrar un espectáculo similar.

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En una final, el impacto de este parón puede ser tremendo y eso no ha gustado a los aficionados. Un tiempo extra de recuperación modifica la gestión física, permite una recuperación más completa entre esfuerzos y obliga a los cuerpos técnicos a replantear la charla táctica y la planificación de los cambios. También puede romper el ritmo competitivo de equipos acostumbrados a mantener una intensidad constante durante todo el encuentro, convirtiendo esta decisión en uno de los tantos focos de polémica de este Mundial.