Botín recomendó al streamer que se abriera una cuenta en su banco

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El triunfo de España ante Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 dejó imágenes para la historia. De celebraciones, de bailes, de momentos que todos jugadores de la selección española recordarán para siempre, pase lo que pase el domingo. No solo en el vestuario o en el césped se vivieron momentos para el recuerdo, sino también en la grada. Y allí, en la zona VIP, se dio una situación cuanto menos curiosa: Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Juan Roig, presidente de Mercadona, charlando con IShowSpeed sobre supermercados y bancos.

Fue Ana Botín quien se acercó al streamer a pedirle una foto, tal y como se pudo ver a través de su propio canal de YouTube. Detrás estaba Juan Roig, quien también saludó al propio IShowSpeed. Y a partir de ahí, una conversación en el que la presidenta del Banco Santander le invita a hacerse una cuenta en su banco: "Mercadona es el Walmart de España y Banco Santander es el JPMorgan de Europa".

Botín le invita a abrir "una cuenta en OpenBank" y parece ir en serio con su propuesta al streamer: "Te pago el 4% de tu salario". IShoowSpeed no sabe muy bien cómo reaccionar. Y a su vez, le presentan a Juan Roig como "un famoso empresario de España y Europa".

El streamer, a todo esto, llevaba una camiseta mitad de España y mitad de Francia después de un Mundial en el que todas las selecciones que apoyaba han caído eliminadas. Esta vez, tanto os empresarios como el propio IShowSpeed pudieron presenciar en directo un partido para la historia de la selección española, que pasó por encima del combinado galo para alcanzar la segunda final del Mundial de su historia, donde se medirá a Inglaterra o Argentina el próximo domingo 19 de julio.