Las palabras de Leo Messi y su ¿pisotón? a Spence antes del gol de Lautaro: "Nadie nos regala nada"

María Trigo 16 JUL 2026 - 08:37h.

Se hace viral una acción polémica a favor de Argentina mientras su capitán defiende lo que han hecho

Argentina lucha contra España y las maldiciones en la final del Mundial: ya funcionaron con Francia e Inglaterra

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El España-Argentina que se va a jugar el domingo en Nueva York es la final del Mundial soñada para muchos. Mientras que la Selección Española se ha plantado en la finalísima dejando en el camino a varias de las selecciones más potentes del ranking FIFA, Argentina lo ha tenido más sencillo en este caso. Más allá de los que digan las clasificaciones, durante toda la Copa del Mundo ha habido muchas quejas por el trato arbitral que ha recibido el combinado argentino. Unos hechos de los que ha hablado Leo Messi justo cuando se hace viral otra posible jugada a favor de los suyos: parece que hay un pisotón del propio Messi a Spence en la jugada del gol de Lautaro Martínez que les dio el pase a la gran final del Mundial 2026.

Un pisotón que adquiere mayor relevancia porque a Egipto, en su duelo contra la albiceleste, le anularon un tanto por un pisotón que se produjo a casi 80 metros del área. Como se puede ver en el siguiente vídeo e imagen, en esta foto y esta toma todo hace indicar que Messi pisó a Spence justo después de que este alejara el balón del área que luego volvió a ser recogido por el propio Leo Messi para ponerle un centro perfecto a Lautaro Martínez.

En cambio, en esta otra toma, parece que Messi levanta el pie lo justo para no darle al futbolista inglés y que las quejas de dolor de este son en la otra pierna.

En este otro vídeo puedes ver la jugada completa de la acción del gol en la recta final del partido que metió a Argentina en la final del Mundial que va a disputar contra España:

Las palabras de Leo Messi

En la zona mixta del estadio de Atlanta, el '10' dejó varias frases defendiendo lo que Argentina ha logrado y soñando con un nuevo título de Campeón del Mundo: