Fran Fuentes 07 JUL 2026 - 20:40h.

Numerosas voces critican las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro

Leo Messi rompe a llorar tras la tremenda remontada de Argentina en octavos

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El pase de Argentina a cuartos de final del Mundial tras vencer a Egipto tuvo varios momentos de polémica en el plano arbitral. Y es que hubo varios momentos de jugadas que generaron protestas arbitrales, tanto en los aficionados egipcios como entre la hinchada neutral que estaba viendo el encuentro. Tres jugadas fueron particularmente citadas, desde el penalti cometido sobre Nicolás Tagliafico que fallaría Leo Messi hasta el gol anulado a Mostafa Ziko.

En primer lugar, el penalti pitado sobre Nicolás Tagliafico tuvo bastantes protestas, pero, parece una acción bien arbitrada. Y es que el jugador fue trastabillado por un defensor egipcio, lo que automáticamente le frena su carrera y le impide continuar con el balón. Pese a todo, el portero Mostafa Shobeir detendría la pena máxima ejecutada por Leo Messi y mantendría el cero en el marcador egipcio, lo que posteriormente le permitió ponerse por delante hasta con dos goles.

El gol anulado a Egipto por falta previa enciende la polémica arbitral

Más dudas entraña la jugada del gol anulado a Mostafa Ziko. Y es que corría el minuto 56 de partido cuando el delantero egipcio, tras una gran jugada personal de Haissem Hassan, extremo del Real Oviedo, logró marcar el que habría sido el segundo tanto del encuentro. Sin embargo, desde el VAR se recomendó la revisión de una falta previa al tanto. Con esta acción se critican dos situaciones: la primera, la levedad del contacto del jugador egipcio con el argentino. Y la segunda, que esta acción se produce en un lapso de tiempo, quizá, demasiado distanciado respecto al gol. Sea como fuere, lo cierto es que el pisotón existe y lo demás es interpretación.

Asimismo, hubo otra acción que disparó el enfado en los mintuos finales: un penalti no pitado sobre Mohamed Salah en el descuento. Una acción que encendió sobremanera al cuerpo técnico y jugadores egipcios, que entendían que fueron notablemente perjudicados. Las protestas le conllevaron al seleccionador, Hossam Hassan, una tarjeta amarilla por levantar las manos y cruzarlas en señal de 'robo'.

El seleccionador de Egipto estalla: "Parecía haber presión al árbitro"

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassam se mostró muy crítico con el árbitro del encuentro contra Argentina, que se saldó con la eliminación de los faraones, y aseguró que influyó en el resultado. "El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", comenzó Hassam diciendo en su rueda de prensa posterior al encuentro.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", agregó el técnico egipcio.

Argentina ganó a Egipto por 3-2 después de remontar dos goles de desventaja en los últimos quince minutos. Sin embargo, el combinado africano vio anulado uno de sus goles por una falta al inicio de la jugada, y reclamó una infracción similar antes del tercer tanto argentino. "Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", lamentó sobre el gol de la victoria de Argentina.

"Nos merecíamos la victoria, (...) creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio", añadió Hassan. Además, aclaró que al término del encuentro le dijo al árbitro francés François Letexier que había sido injusto. "Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación", continuó.

Hassan concluyó su comparecencia prometiendo que no vería el resto de partidos del Mundial a modo de protesta. "No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido de este torneo", sentenció.