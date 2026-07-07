Celia Pérez 07 JUL 2026 - 19:51h.

La cantante expone el dilema que le plantea la coincidencia con el duelo de cuartos

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España consiguió imponerse a Portugal en un partido bastante sobrio gracias al tanto de Mikel Merino y obtener así su billete a cuartos de final. La aventura mundialista continúa y este viernes tendrá que medirse a Bélgica a las 21.00 horas. Un duelo que centrará la mirada de millones de españoles y que provoca que Aitana tenga un buen dilema con su concierto en Zaragoza previsto para el mismo día a las 21.30 horas.

Resulta que el Pabellón Príncipe de Zaragoza acoge la cita de la cantante catalana precisamente el día que España se mide en cuartos a Bélgica. Y ello ha provocado el dilema de Aitana por tener en cuenta el duelo mundialista y que ha compartido en su cuenta de Instagram. "Hemos pensado en adelantarlo, pero no se podría porque mucha gente por logística no llega a las 19.00 horas al concierto. Es viernes, la gente trabaja... También han dicho de retrasarlo a las 23.00 horas, pero claro, si nos vamos a la prórroga y luego a penaltis... Yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias. Por lo que retrasarlo tampoco tiene mucho sentido", señaló ante sus seguidores.

Eso sí, la cantante dejó muy claro que el concierto se va a realizar sí o sí y que ella se debe a sus fans. "Yo no sé qué hacer. No entramos en cuartos de final desde hace 16 años, que a mí me hace mucha ilusión. El concierto se va a hacer de todas, todas. Simplemente están viendo qué hacer. Simplemente venía a contaros un poco mi drama. Estoy por y para mis fans que han comprado mis entradas. Confío en poder ganar este Mundial. A lo mejor me pierdo el partido de Bélgica. Si hay algunos viendo el partido por el móvil en el concierto, no me voy a enfadar. Ya os diré qué pasa. Es una decisión que tiene que tomar el equipo porque dependen de un montón de cosas.