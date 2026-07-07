Lucas Gatti 07 JUL 2026 - 20:16h.

Gol y asistencia de Messi y tanto definitivo de Enzo Fernández en el descuento

Vídeo: Messi falla otro penalti y bate un récord negativo

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En el estadio de Atlanta, Estados Unidos, la Selección Argentina logró una muy buena victoria, con un segundo tiempo arrollador. El partido arrancó con la albiceleste siendo dueño de la pelota frente a un Egipto que esperó en su campo para salir de contragolpe. Con paciencia y buen trato de la pelota, fue elaborando jugadas. El conjunto africano, por su parte, apeló a la velocidad y agarrar mal parada a la defensa rival para tratar de lastimar. A los 15´, en el mejor momento de Egipto, Yasser de cabeza marcó el 1-0 tras un centro preciso de Lashin. Argentina reaccionó con un pase de Fernández hacia Tagliafico a quien le cometieron penal. Messi malogró otro penal, el segundo en la Copa del Mundo. El capitán argentino mejoró con el correr de los minutos, tuvo situaciones claras de gol, pero se encontró frente a un arquero egipcio que se transformó en figura.

En el complemento, Argentina salió envalentonado en busca del empate. Egipto se atrincheró en su campo para salir de contragolpe. De esta manera, el seleccionado africano llegó al segundo gol, aunque fue anulado por infracción previa a Licha Martínez. En una contra letal, Argentina quedó mal parada en defensa, y Egipto marcó el segundo por intermedio de Zico. A los 80´, Romero descontó de cabeza descontó y a los 85, apareció Messi, cuando no, para el 2-2. En la última del partido, Enzo Fernández convirtió el 3-2 con un cabezazo al segundo palo luego de un centro a Lautaro Martínez.

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Emiliano Martínez (4): Buen manejo de la pelota con los pies, con pases precisos para los dos lados. No puedo hacer nada en el primer gol ante el buen cabezazo de Yasser ni tampoco en el 2-0.

Nahuel Molina (4): Le comieron la espalda en varias ocasiones. No pudo proyectarse para generar peligro por derecha. Cuando lo hizo, generó un tándem interesante con De Paul y Messi. Flojo partido.

Cristian Romero (7): Buen manejo de pelota. Contuvo bien al delantero Zico, que no tocó la pelota. Cortó por momentos muy bien el circuito de juego de Egipto. Marcó el descuento y le dio vida a su selección.

Lisandro Martínez (4): Erró en la marca a Yasser en el primer gol, lo dejó cabecear al defensor. Luego, fue impreciso.

Tagliafico (5): Hizo faltas innecesarias cerca del arco del Dibu Martínez. Pero pasó continuamente al ataque, no fue transcendente, pero intentó generar juego por su costado.

Rodrigo de Paul (4): Por momentos con pases certeros hacia adelante y para sus compañeros, y en otros muy impreciso con la pelota.

Paredes (6): Se paró de volante central y manejó la pelota con salida limpia y clara. Le faltó probar mas de afuera, por su buena pegada. Salvó una contra en donde Salah quedaba mano a mano con el Dibu Martínez.

Mac Allister (7): Dejó la función de volante central para jugar más adelantado y cambió el juego argentino. Tuvo el empate de cabeza. Lo evitó Oufa. Pisó mucho el área rival. Muy participativo. De lo mejor de Argentina.

Enzo Fernández (7): Participativo en la generación de juego junto a Mac Allister. Pisó el área mas que en otros encuentros y en el segundo tiempo, dio pases entre líneas. Marcó el tercero de cabeza en una contra letal.

Leo Messi (8): Por momentos se paró de centrodelantero y en otros bajó hasta la mitad de cancha para recibir la pelota. Siempre participativo, aunque erró otro penal. Estrelló un tiro libre en el palo derecha de Oufa. Fue el conductor en el segundo tiempo. Centro para Romero para el descuento.

Julián Álvarez (6): Pivoteó en el primer tiempo, y presionó en la salida del contrincante. Tuvo el empate, pero se la sacó el portero rival. Buscó el empate en todo momento.

El director técnico Lionel Scaloni (8) decidió hacer cambios clave para la remontada de su selección: Nicolas González (7) muy participativo con su velocidad, Lautaro Martínez (7) clave en el tercer gol de su selección por De Paul, Tagliafico y Molina. Luego, ingresaron Nicolas Otamendi y Facundo Medina por Romero y Álvarez.

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S. Oufa (8): Le atajó un penal a Messi en su primera intervención y un cabezazo a Mac Allister. Le sacó un disparo de zurda a Álvarez. Fue la figura del primer tiempo. En el complemento, la tapó un disparo a De Paul. Fue la figura del partido.

Hany (6): Le cometió un penal a Tagliafico, haciendo una falta innecesaria. Pero muy interesante su proyección con centros a la cabeza de sus compañeros.

Yasser (7): Abrió el marcador con un cabezazo certero al primer palo de Martínez. En la primera que pasó al ataque, convirtió. Sacó todo lo que pudo en su área. No pudo marcar a Romero en el descuento.

Rabia (6): Manejó la pelota y salida limpia desde el fondo. Siendo el último central, ordenó la defensa.

Hafez (5): Se proyectó bien al ataque por su sector. En el segundo tiempo, le tocó la dura misión de marcar a Messi.

M. Attia (4): Volante central, presionó bien para no dejar jugar a Messi cuando andaba por el medio, pero por momentos perdió la marca y se le hizo difícil a Egipto controlarlo.

Lashin (5): Centro preciso a la cabeza de Yasser para el 1-0.

Hassan (7): Aprovechó su velocidad para ser desequilibrante. Le ganó varios mano a mano a Tagliafico.Fue fundamental con su gambeta para acelerar en tres cuarto de cancha hacia adelante.

Ashour (5): Pidió el cambio antes de que finalicen los 45 minutos iniciales por un dolor muscular.

Salah (6): Fue el conductor de la ofensiva. Bajó hasta la mitad de cancha para recibir y elaborar juego. Amo y señor de la ofensiva. Manejó los tiempos del partido.

Ziko (7): Estuvo muy bien marcado por Romero. Pero en la que tuvo en el segundo tiempo, no erró y marcó el segundo. También, hizo otro gol, pero fue bien anulado.

El entrenador Hossam Hassan hizo un cambio por pedido de Ashour. Ingresó en su lugar Fathy.