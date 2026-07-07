Mostafa Shobeir detuvo el lanzamiento del argentino

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Leo Messi también es humano. Y si tiene algún tendón de Aquiles, ese está en el lanzamiento de penaltis. Este martes, en el duelo entre Argentina y Egipto de octavos de final del Mundial 2026, el delantero ha fallado su segunda pena máxima consecutiva en la primera mitad, poco después de que el combinado egipcio se adelantara en el marcador.

Era el minuto 20 de encuentro. Egipto se adelantó en el marcador gracias a un gran cabezazo de Yasser Ibrahim a los 15 minutos, pero Argentina tuvo la oportunidad de empatar la contienda apenas 5 minutos más tarde, después de que Hassan derribara a Tagliafico dentro del área.

Cogió la pelota Messi con el objetivo de empatar el partido y elevarse en la lucha por la Bota de Oro del Mundial, pero su lanzamiento fue realmente malo. Mostafa Shobeir se lanzó a su izquierda y detuvo el disparo con cierta facilidad, pues iba sin demasiada potencia y a media altura.

Cuántos penaltis ha fallado Leo Messi con Argentina