Bota de Oro del Mundial 2026, clasificación actualizada de máximos goleadores

Leo Messi lidera la tabla de máximos goleadores con seis tantos

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de octavos: partidos, fechas y horarios

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La clasificación de la Bota de Oro, actualizada. No hay mayor título que ser campeón del mundo con tu selección, pero si hay un segundo trofeo que se mira con especial atención durante el torneo de selecciones, ese es el de máximo goleador. Durante este Mundial 2026, Leo Messi ya ha superado el récord histórico de Miroslav Klose en los mundiales, pero Kylian Mbappé le ha adelantado en la tabla de la presente edición, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Bota de Oro del Mundial 2026, clasificación actualizada

Tras el doblete de Mbappé en el partido entre Bélgica y Suecia, el delantero galo se coloca en primera posición con seis goles y dos asistencias. Así pues, consigue adelantar a un Leo Messi que lleva seis goles, gracias especialmente al hat-trick que anotó en el primer partido del torneo.

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Así está la tabla de máximos goleadores del Mundial:

Kylian Mbapé (Francia): 6 goles y 2 asistencias.

(Francia): 6 goles y 2 asistencias. Leo Messi (Argentina): 6 goles y 0 asistencias.

(Argentina): 6 goles y 0 asistencias. Erling Haaland (Noruega): 5 goles y 0 asistencias.

(Noruega): 5 goles y 0 asistencias. Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles y 1 asistencia.

(Francia): 4 goles y 1 asistencia. Vinícius (Brasil): 4 goles y 1 asistencia.

Los cinco jugadores que lideran la tabla de máximos goleadores siguen vivos en el Mundial, por lo que todavía tienen opción de seguir aumentando sus registros particulares.

Además, hay varios futbolistas que, hasta la fecha, llegan tres goles: Undav, Manzambi, Sarr, Gakpo, Jonathan David, Saibari, Matheus Cunha, Brobbey, Just, Harry Kane, Wissa y Havertz.

En clave española, el máximo goleador del torneo es actualmente Mikel Oyarzabal, que lleva dos dianas, las dos anotadas ante Arabia Saudí. Los únicos jugadores españoles que también han marcado en este Mundial son Lamine Yamal y Álex Baena, aunque el combinado español aún tiene la opción de aumentar sus registros goleadores en la eliminatoria de dieciseisavos de final ante Austria.