Compartir







A Leo Messi aún le quedan capítulos para seguir agrandando su historia. Tiene 38 años y está en el tramo final de su carrera, pero aún guarda fútbol en sus botas. Y goles. Cinco lleva Argentina en este Mundial 2026 y los cinco han salido del '10', superando de manera definitiva el récord de Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Casi nada.

Tras su hat-trick ante Argelia, esta vez firmó dos tantos más ante Austria. Y eso que falló un penalti en la primera mitad, probablemente uno de los que peor ha ejecutado en su carrera. No tardó en rehacerse para hacer el 1-0 con un tanto que le hemos visto mil y una veces: aparece en la frontal, se la ponen desde la izquierda, fusila con la zurda. Ya en el tramo final, en el añadido, apareció en el área para firmar el 2-0 definitivo tras dos paradas del portero austríaco, una a Julián Álvarez y otra a sí mismo.

PUEDE INTERESARTE Los ocho jugadores de España que todavía no han jugado ni un minuto en el Mundial 2026

La reacción de Klose al récord de Leo Messi en el Mundial

Un hat-trick, un doblete y cinco goles en dos partidos. En total, Messi y lleva 18 goles en la historia de los Mundiales, superando el mítico récord del alemán Klose, que se quedó en 16, y dejando atrás otras leyendas como Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14) o Pelé (12), además de un Kylian Mbapé (14) que aún puede alcanzarle.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid no se olvida de Alexis Mac Allister: fichaje condicionado y cambio clave en el Liverpool

Tras el partido, llegó la felicitación del propio Klose: "Para mí es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicidades, campeón!”, declaró al ‘Süddeutsche Zeitung’ alemán.

En una entrevista hace cinco días en el mismo medio, Klose ya intuía que su récord iba a caer en este Mundial. “Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, afirmó el delantero, que consideró que el atacante argentino es “un genio”.

PUEDE INTERESARTE Bielsa culpa a las pausas de hidratación antes de la 'final' de Uruguay ante España

Una pancarta viral por Messi

Como nota curiosa, el tramo final del partido también dejó una imagen curiosa: la de una aficionada argentina con una pancarta en la que afirmaba ser fan de Messi con 100 años de edad. Y allí estaba, en Dallas, viendo a Leo agrandar su historia en el mundo del fútbol.