El Real Madrid no se olvida de Alexis Mac Allister: fichaje condicionado y cambio clave en el Liverpool

Fran Fuentes 22 JUN 2026 - 20:08h.

El interés viene desde hace meses y el argentino sigue sin renovar

La compensación millonaria que recibirá el Real Madrid por la venta de Mario Gila

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El Real Madrid sigue planificando la próxima temporada mientras que se disputa el Mundial. Dentro del mercado de fichajes, ya ha anunciado a José Mourinho en el banquillo, así como a Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella. Todavía falta la oficialidad de Denzel Dumfries, quien está rindiendo a gran nivel además en esta Copa del Mundo. Sea como fuere, aún falta, como mínimo, un fichaje importante para el centro del campo. Enzo Fernández, del Chelsea, parecía el movimiento más caliente, pero los ánimos se han calmado en el Santiago Bernabéu tras cerrar cuatro operaciones en tiempo récord. No obstante, tampoco se olvidan de Alexis Mac Allister, del Liverpool.

Y es que, según informa Fabrizio Romano, el Real Madrid mantiene su interés en el mediocentro argentino. A sus 27 años, el 'Colorado' es una opción que gusta en el club blanco desde hace meses y que ya han sondeado, pero no se olvidan de él. Eso sí, se trata de un fichaje condicionado en estos momentos.

Según informa el periodista italiano en el programa 'Born 'n Red', canal especializado en información del Liverpool, el Real Madrid prioriza, en este punto del mercado de fichajes, las salidas. En este sentido, la de Dani Ceballos parece que se ha estancado, mientras que otras como Fran García o Raúl Asencio siguen en marcha, pero aún sin novedades.

Cambio clave en el Liverpool por el fichaje de Alexis Mac Allister

Así las cosas, la operación apunta a alargarse, con el propio Fabrizio Romano informando de que "no sucederá nada inminente". En este sentido, la 'Operación Salida' del Real Madrid lo condiciona todo, y parece que irá para largo. Sea como fuere, ha habido un cambio en el Liverpool que se antoja clave para que la operación salga adelante. Y es que el club red, ahora sí, estaría dispuesto a vender a Alexis Mac Allister. No es una prioridad, ni una necesidad, ni tampoco ha surgido un problema que les apremie a darle salida. Sin embargo, mientras que antes se cerraban en banda, ahora sí que estarían dispuestos a aceptar su salida, siempre y cuando llegue una oferta razonable.

Los tiras y aflojas para renovar al jugador no se acaban y, pese a que las negociaciones se establecieron hace meses, el Liverpool no ha experimentado el más mínimo avance todavía. Con contrato hasta el 2028 y un valor de mercado de 70 millones de euros, tampoco malvenderán al jugador.