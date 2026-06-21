Dani Ceballos sigue "sin dar con una oferta que le guste"

Javi Rayo 21 JUN 2026 - 23:01h.

El utrerano se desvinculará del Real Madrid en busca de un nuevo proyecto deportivo

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Dani Ceballos se desvinculará del Real Madrid durante los próximos días. El centrocampista utrerano ha llegado a un acuerdo con su todavía club para perdonar el año de contrato que le queda -unos diez millones de euros- para a cambio asegurarse más facilidades a la hora de recalar en otro equipo. El ex del Real Betis no entraba en los planes de José Mourinho -y así se lo hizo saber mediante una llamada telefónica- y eso le empujó a querer cambiar de equipo de manera definitiva.

Dani Ceballos, situación estancada

Según cuenta José Félix Díaz en el diario AS, es Dani Ceballos el que sigue sin encontrar una oferta atractiva que le seduzca. El Real Madrid no pondrá problema -sea el equipo que sea- y le dará igualmente la carta de libertad. En los últimos meses se ha especulado con la opción de regresar el Real Betis -siendo su elevada nómina el gran inconveniente- o una posible salida fuera de España rumbo al Olympique de Marsella o el Ajax de Michel.

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Sea como fuere, lo que está claro es que Dani Ceballos no estará en la inauguración de la nueva temporada de LALIGA con el Real Madrid. El conjunto blanco no cuenta con el centrocampista andaluz y busca en el mercado nuevos refuerzos que apuntalen la sala de máquinas del equipo, con José Mourinho a la cabeza de las operaciones deportivas.

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El centrocampista de Utrera abandonará el Real Madrid 9 años después de que el conjunto blanco le fichase procedente del Real Betis por algo más de 16 millones de euros. Desde entonces, la irregularidad, las lesiones y la falta de oportunidades han marcado su etapa como jugador del Real Madrid, llegando a salir cedido al Arsenal. Queda por ver si Dani Ceballos recuperará su juego saliendo del Real Madrid, como ya hizo su excompañero y amigo, y ahora jugador del Real Betis, Isco Alarcón.