María Trigo Sevilla, 20 JUN 2026 - 19:25h.

El jugador colombiano publicó un mensaje en el que muestra que está "disfrutando"

La postura del Betis ante la situación de Dani Ceballos

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Según informan varios medios de comunicación, Nelson Deossa está a punto de llegar a un acuerdo por el Vasco de Gama. El Real Betis pagó el pasado verano a Rayados de Monterrey unos diez millones de euros para hacerse con su fichaje. Tras un primer año en el fútbol europeo, su papel ha sido prácticamente residual (solo jugó los 90 minutos en siete de los 33 partidos en los que participó). No marcó ningún gol y sus flojas actuaciones hicieron que no entrara en la lista de Colombia para el Mundial.

En el Betis tenían claro desde hacía semanas que el centrocampista colombiano era uno de los llamados a salir del equipo de Manuel Pellegrini y que, además, se iban a poner todos los esfuerzos para que eso pasara antes del 30 de junio para que su venta pueda ayudar a cuadrar las cuentas del curso. Tras el interés de equipos como River Plate, parece que, finalmente, será el Vasco de Gama brasileño el que decida invertir su dinero en el jugador. Cabe recordar que el cuadro verdiblanco posee el 80% de los derechos del futbolista y, por lo tanto, esos 10 o 11 millones de euros en los que cifran el acuerdo no serían nunca al 100% para el Betis.

El último mensaje de Nelson Deossa

Mientras tanto, el futbolista está en Colombia pasando tiempo con sus amigos y su familia durante las vacaciones. En las últimas horas, el propio Nelson Deossa subió un post a su instagram con muchísimas fotos mostrando algunas de las cosas que hizo durante este tiempo libre. Una imágenes que acompañó con el siguiente mensaje: "Disfrutando y siendo feliz".

Este mensaje y estas fotos de Nelson Deossa distan muchos de las imágenes que se vieron de él en su últimas semanas en el Betis, donde muy alegre no se mostró.