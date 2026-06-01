La última hora de las negociaciones del Betis por Sergi Altimira y Nelson Deossa

Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 14:27h.

Por Nelson Deossa no han llegado ofertas formales y por Sergi Altimira solo llegó una que ha sido rechazada

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La llegada del mes de junio trae consigo la habitual rumorología, filtraciones y un sinfín de noticias relacionadas con el mercado de fichajes, aunque la única realidad es que aún queda bastante para que el baile de movimientos real se produzca. A estas alturas de año, cuando ni siquiera se ha alcanzado el verano, la dirección deportiva del Real Betis aún no dispone del presupuesto exacto con el que contará en este periodo estival, por lo que hablar de refuerzos inminentes o negociaciones avanzadas es poco más que una utopía. Si bien está establecida la hoja de ruta a seguir, la prioridad actual pasa por cerrar una o dos ventas que permitan a la sociedad cuadrar el ejercicio que recién termina, siendo Nelson Deossa y Sergi Altimira dos de los futbolistas por los que más ruido ha habido.

Sin embargo, en este periódico vamos a tratar de desgranar cómo está la situación con ambos futbolistas. La única oferta que ha llegado por Sergi Altimira ha sido insuficiente para el club. El Sporting de Portugal trasladó hace tres semanas, de manera oficiosa, su interés por el futbolista, haciéndole ver al Real Betis que estaban dispuestos a negociar un traspaso y como informó ElDesmarque la primera oferta en firme ha sido de 14 millones de euros fijos más 3 en variables, pero esta fue por el club hispalense.

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Esa es la única oferta formal que ha llegado hasta ahora a las oficinas del Real Betis Balompié. El Sporting de Portugal prometió elevar su apuesta y presentar una propuesta superior durante los próximos días que pueda satisfacer las pretensiones de la entidad andaluza, pero esta todavía no ha llegado. Mientras tanto, y de manera paralela, Sergi Altimira tuvo un encuentro con el director deportivo del RB Leipzig, aunque el Real Betis nunca tuvo conocimiento de la reunión y en el club se tuvieron que enterar por la prensa. Por el momento permanecen a la espera de que puedan presentar oferta, algo que tampoco ha llegado.

Tanto el Real Betis como el propio futbolista tienen predisposición para encontrar una salida, pero esta no se producirá si no es beneficiosa para los dos partes. Mientras tanto, el club aguarda acontecimientos, con el deseo, eso sí, de poder concretarla antes de finalizar el mes.

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Por otro lado, el Real Betis tiene decidido darle salida a Nelson Deossa y recuperar prácticamente toda o incluso algo más de la inversión de 12 millones de euros realizadas el pasado verano. Durante estos últimos días se ha generado mucho ruido en torno a la figura del centrocampista y el River Plate ha transmitido de manera formal su deseo de incorporarlo en propiedad, pero aunque se hayan producido los primeros contactos entre clubes desde el Real Betis aseguran que aún no se ha trasladado ninguna oferta. El Ipswich Town se ha sumado al fuerte interés por el futbolista, como avanzaron los compañeros de ABC, por el momento sin que se traduzca en ninguna formalidad.

El colombiano es uno de los llamados a salir en este mercado veraniego, con el propósito de formalizar su salida incluso antes del 30 de junio, para que esa venta pueda ayudar a cuadrar el ejercicio que recién termina. Lo cierto es que el futbolista no ha logrado ni siquiera acercarse a las expectativas generadas por su fichaje. Nelson Deossa ha participado en un total de 33 compromisos oficiales esta temporada, aunque en solo siete de ellos disputó los noventa minutos, siendo dos de estos siete ante rivales de menor entidad en la Copa del Rey.