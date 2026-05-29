Lo Celso, a vueltas con su futuro con el Betis a la espera

Álvaro Borrego 29 MAY 2026 - 12:06h.

El club desea una venta este verano y el Mundial puede ayudar a revalorizarlo, aunque el futbolista siempre haya rechazado salir

Dani Ceballos vuelve a ofrecerse al Betis

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Gio Lo Celso ha sido uno de los citados por Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la selección argentina buscará revalidar el campeonato del mundo logrado en 2022. En aquella cita no pudo estar el ahora jugador del Real Betis por culpa de una lesión y en esta ocasión peleará por sus primeros minutos en una cita mundialista, dado que en la cita de 2018 no participó en ninguno de los cuatro encuentros con el combinado por entonces dirigido por Jorge Sampaoli. Un torneo en el que tendrán especial atención en Heliópolis, dado que un buen rendimiento del mediapunta ayudaría sin duda a agilizar una posible venta.

Si bien Lo Celso aún tiene contrato hasta 2028 (y quiere jugar la Champions), en el Real Betis aguardan una posible venta satisfactoria para las partes, que además de recuperar parte de lo invertido permitiría a la entidad liberar un hueco importante para el límite salaria. Durante esta segunda etapa no le han faltado las propuestas al argentino, que gusta especialmente en la MLS, pero siempre antepuso su continuidad en el club a cualquier otra opción. Sin embargo esta temporada su rol no ha sido tan protagonista, más por demérito suyo que por decisiones del entrenador, que apostó por él ante la ausencia de Isco Alarcón. No obstante, nunca terminó de dar el paso al frente que se le recriminaba y todos esos ingredientes hacen que la entidad valore seriamente su salida.

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Gio Lo Celso empezó con buen pie la temporada, marcando el gol del triunfo frente al Alavés y siendo especialmente decisivo contra Celta y Real Sociedad. Con la ausencia de Isco Alarcón el argentino acumuló muchos minutos, pero terminó siendo eclipsado por compañeros como Pablo Fornals, Ez Abde o Antony, dada la poca capacidad del mediapunta de marcar las diferencias.

Una lesión en enero terminó de lastrar su campaña, que se reduce a solo tres goles y tres asistencias en 32 partidos. Una temporada en la que incluso ha llegado a ser silbado por la afición del Real Betis, síntoma del hastío y/o desesperación que generaba el hacer del argentino sobre el terreno de juego. Si bien el regreso a la Champions League es un caramelo para la plantilla, desde Estados Unidos siguen sondeando su fichaje y un buen Mundial podría ayudar a revalorizarlo, con el deseo vigente de la entidad de encontrarle una salida este verano, aunque en ese escenario tendrá mucho que decir el jugador.