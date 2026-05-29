María Trigo Sevilla, 29 MAY 2026 - 08:07h.

Los votos dejan claro a los señalados y a los favoritos

Las notas del Betis en la temporada 2025/26: dos matrículas y varios señalados

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Los usuarios de ElDesmarque han hablado con sus votos de cara a quiénes deberían seguir en el Real Betis de cara a la temporada 26/27. Un curso ilusionante que viene marcado por la ambición de volver a jugar la Champions League. Son varios los futbolistas a los que los lectores le abren la puerta de salida, pero también demuestran que tienen claro quienes son los líderes del proyecto.

Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Natan, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Isco, Abde, Antony o el Cucho Hernández son de los que más "me lo quedo" tienen. Por contra, los grandes señalados son: Ricardo Rodríguez, Junior Firpo, Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Gio Lo Celso, Chimy Ávila, Roro Riquelme y Bakambu.

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Hay varios detalles que llaman la atención. Uno es que todo lo que se confía en el lateral derecho, no se hace en el izquierdo. Además, no parece haber muchas dudas con los cuatro centrales. En cambio, sí que hay muchas con casi todos los centrocampistas. Aquí puedes ver todos los resultados:

Los votos sobre la plantilla del Betis

Porteros

Álvaro Valles: uno de los jugadores con un porcentaje más alto para que se quede (98,4%). Solo 67 votos para que se vaya (1,6%).

Pau López: 2655 me lo quedo

Defensas

Ángel Ortiz: hay confianza en el canterano, que ha terminado la temporada lesionado. 76,3% apuestan por su continuidad.

Héctor Bellerín: incluso un porcentaje mayor que su competencia directa. Un 92,4% consideran que uno de los capitanes debe quedarse. Sólo 7,6%.

Natan y Diego Llorente: ambos centrales comparten votos muy similares. Mientras que el español quieren que se quede al 89,9%, desean la continuidad del brasileño al 90,3%.

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Valentín Gómez: ya con un porcentaje algo menor que los anteriores, pero un 75,4%

Marc Bartra: el central que menos votos para seguir ha recibido. Aún así, un 69,5% desea que se quede en la entidad.

Ricardo Rodríguez: solo un 3,1% quiere que se quede. Su nivel ha sido bastante bajo en su etapa como bético. Termina contrato y no va a renovar, así que el 96,9% que ha votado que se vaya de la plantilla lo verá cumplido.

Junior Firpo: 84,5% desea que su segunda etapa como bético llegue a su final. Sólo ha recibido 638 votos de personas que quieren que siga.

Centrocampistas

Sofyan Amrabat: quizás cuando llegó el porcentaje hubiera sido mucho mayor. Clave en le lesión de Isco y la suya propia. Meses recuperándose fuera del club. Llegó como cedido y sólo un 61,3% quiere que se quede.

Sergi Altimira y Marc Roca: ambos tienen porcentajes muy similares. En los dos gana el "no me lo quedo" con un 57,2 y un 55,5%, respectivamente. Esa cercanía a la mitad muestra lo igualado que está con el "me lo quedo".

Nelson Deossa: un claro 85,3% considera que se tiene que ir. Es el centrocampista que más votos acumula en esa estadística y uno de los jugadores con un porcentaje más alto de deseo para que se vaya.

Pablo Fornals: todo lo contrario a su anterior compañero. El jugador con un menos números de no me lo quedo con sólo 38 votos. Un 99,1% quiere que uno de los mejores jugadores de la temporada en el Betis siga y es el más votado para ello.

Álvaro Fidalgo: llegó en el mercado invernal, pero sólo unos meses le han valido para que un alto porcentaje de la afición considere que debe continuar con un 64,2%.

Gio Lo Celso: otro curso marcado por los altibajos y las lesiones. La afición del Betis cree que su segunda etapa en la entidad ha llegado a su fin: esperan que se vaya con un 68,6%.

Isco Alarcón: todos quieren que el capitán se quede. Sölo 76 votos en contra de que se vaya. 98,2% de los votantes espera y desea que sea el gran líder del Betis de Champions tras sus graves lesiones.

Atacantes

Aitor Ruibal: no hay dudas. Es el chico para todos de este Betis. Lo mismo juega de lateral derecho, que de extremo o delantero. Un 94,3% ha votado que desea que continúe en el club de su vida.

Rodrigo Riquelme: aunque ha recibido votos para que se quede, gana el "no me lo quedo" con un 75%. Rendimiento muy por debajo del dinero que costó y de las expectavitas que había.

Antony: por detrás de Fornals, Álvaro Valles, Isco y Cucho, pero con un 97,2% de votos a favor de que siga. La pubalgia le ha afectado, pero aún así ha maracdo 14 goles y dado 11 asistencias.

Ez Abde: sorprende que tras marcar 15 goles y dar 13 asistencias, no tenga un porcentaje de "me lo quedo" aún mayot. Un 97,9% son los que han votado a favor de que siga.

Chimy Ávila: otro de los futbolistas con los que no hay ninguna duda. Los lectores de ElDesmarque han votado con un 98,1% que no siga en la entidad.

Pablo García: la encuesta está igualada con el canterano. Un 56,5% apuesta por que se quede y un 43,5% por que se vaya.

Cédric Bakambu: termina contrato y no lo van a renovar y los béticos están de acuerdo con esa decisión que ha tomado el club. Un 98,5% no quiere quedarse con el delantero.

Cucho Hernández: según los votos, otros de los grandes pilares en los que se debe forjar el Betis de Champions. Un 98% vota por la continuidad del colombiano.