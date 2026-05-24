María Trigo Sevilla, 24 MAY 2026 - 12:31h.

Entra y vota qué harías de cara a la planificación del Betis para la próxima temporada

Los detalles de la primera equipación del Betis para la temporada Champions

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Broche de oro perfecto en La Cartuja. Victoria ante el Levante y fiesta con la afición para celebrar la clasificación a la Champions League. La temporada 25/26 se ha acabado oficialmente para el Real Betis de Manuel Pellegrini y llega el momento de pensar en la planificación de una plantilla que va a jugar la máxima competición continental.

Es la hora de tomar decisiones y aquí puedes hacer de director deportivo de la entidad. En ElDesmarque te damos la opción con esta encuesta para que elijas qué jugadores del actual equipo verdiblanco te quedarías y a cuáles les darías salida.

Vota en la encuesta

Como se puede ver, aparecen los 27 futbolistas que rezan, actualmente, en la web oficial del Betis. En ella se incluyen todos los jugadores con ficha del primer equipo más Ángel Ortiz y Pablo García, que aunque tengan ficha y dorsal del filial forman parte de los 'mayores'.

También hay que tener en cuenta que este curso el cuadro bético ha tenido cedidos a tres futbolistas que regresarán este verano: Mateo Flores, Iker Losada y Gonzalo Petit. Este último, que jugó media temporada en el Mirandés y otra media en el Granada, va a empezar la pretemporada bajo las órdenes de Manuel Pellegrini tras lograr, a sus 19 años, ocho goles en Segunda división.

Los que terminan contrato

Cabe recordar que Adrián San Miguel ha anunciado su retirada del fútbol profesional y que hay cuatro jugadores cuyo contrato con el Betis expira el próximo 30 de junio y ninguno de ellos va a renovar. Son los casos de Ricardo Rodríguez, Cédrick Bakambu y Chimy Ávila (el del argentino concluye en 2027, pero tiene una clausula liberatoria para salir ya). También acaba la vinculación de Sofyan Amrabat, pero club trabaja para poder seguir contando con él.

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Sólo nos queda recordarte que tienes la encuesta a tu disposición para hacer de director deportivo del Real Betis Balompié y decidir con quién te quedas. ¿A qué esperas?