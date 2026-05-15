Gonzalo Petit empezará la pretemporada con el Betis

Álvaro Borrego 15 MAY 2026 - 11:15h.

El delantero de 19 años ha marcado 8 goles y ha dado una asistencia esta temporada en Segunda

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Gonzalo Petit iniciará la pretemporada con el primer equipo del Real Betis. El delantero uruguayo estará a las órdenes de Manuel Pellegrini durante el verano y según sus prestaciones se tomará una decisión, ya sea apostando por su continuidad o valorando una nueva cesión. En el club mantienen muchísimas esperanzas en el ariete, quien con 19 años ha anotado 8 goles y dado una asistencia en su primera experiencia en Europa. En el club no tienen prisa ni quieren quemar etapas precipitadamente. Jugadores como Bakambu o Chimy Ávila saldrán este verano y el jovencísimo delantero tendrá la oportunidad de demostrar su valía en los primeros partidos de la pretemporada, sabiendo que la competencia en su posición será compleja, dado que la comisión deportiva pretende concretar la llegada de uno o incluso dos delanteros de nivel.

Conviene recordar también que con el regreso de Gonzalo Petit el Real Betis dispondrá de cuatro extracomunitarios en nómina, por lo que deberá dar salida como mínimo a uno de ellos. Por Nelson Deossa se escucharán ofertas y Natan de Souza oposita a ser una de las grandes ventas del verano, aunque precisamente por estos cupos el uruguayo se quedó sin sitio durante el último verano.

Las variables del contrato de Gonzalo Petit

Conviene recordar que el Real Betis pagó 4.5 millones de euros fijos y no seis como se llegó a publicar, aunque dentro de la operación sí se incluyeron determinadas variables a través de las cuales el club debería pagar unos 995.000 euros (1.170.000 dólares) cuando Gonzalo Petit llegue a debutar con al primer equipo verdiblanco y otros 498.976 euros más (585.000 dólares) si participa en al menos 15 partidos oficiales con la elástica de las trece barras.

La última de las tres variables incluidas en el contrato haría al Real Betis abonar casi 950.000 euros (1.111.500 dólares), por clasificaciones europeas, sin especificar exactamente cuál de ellas sería. Conviene recordar que el Real Betis tiene el 92.5% y no el cien por cien de los derechos del jugador, por lo que Nacional de Uruguay mantiene un 7.5% de la propiedad del delantero. Además también se guardó un 7.5% adicional de la plusvalía de una futura venta.

El Betis sigue confiando en su apuesta

Su fichaje sigue dejando muchas expectativas en Heliópolis. Fueron 12 los goles -y cuatro asistencias- que logró en sus primeros treinta partidos como futbolista profesional, convirtiéndose en la mayor promesa de todo un país como Uruguay con tan solo 18 años. Un deseo que el club verdiblanco maduró durante muchos meses, fruto del trabajo de scouting que levantó la pista hasta que emisarios del Real Betis viajaron para verlo in situ, convencerlo y firmar al que todavía siguen creyendo que será un futbolista que dará mucho que hablar a medio plazo.

Si bien el montante de la operación dejó algunas dudas, pagando 4.5 millones por un chico de 18 años, la realidad es que en Heliópolis siguen dando por hecho que esa cantidad es irrisoria comparada con lo que es capaz de dar en un futuro próximo. Convencerlo en su día tampoco fue fácil. Emisarios del Manchester City o el Bayern Múnich lo vieron en directo, pero el Real Betis supo descubrirlo antes y ese trabajo de anticipación -con un contrato largo- terminó vital para convencerlo.

Un delantero que con la mayoría de edad recién cumplida ya sabía lo que era debutar en la Libertadores y que antes incluso de entrenar por primera vez con el Real Betis ya tuvo hasta nueve equipos detrás para conseguir su cesión. Al tener pasaporte extracomunitario su continuidad en la plantilla era imposible, de ahí que se plantease un préstamo para seguir creciendo y quemar una etapa intermedia antes de generarle una presión extrema con el primer equipo del Real Betis