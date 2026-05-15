Ángel Cotán 15 MAY 2026 - 10:04h.

El técnico ilicitano responde a su castigo de cuatro encuentros

Eder Sarabia estalla tras el Betis-Elche en el túnel de vestuarios: "Unos sinvergüenzas"

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Eder Sarabia vivirá desde la grada la recta final por la salvación. En el Real Betis - Elche, el árbitro del encuentro recogió en acta unos graves insultos que le han costado cuatro encuentros de sanción. Este viernes, el técnico ilicitano desmiente la versión del trencilla en sala de prensa, valora la situación de su equipo en la lucha por la permanencia y vuelve a hacer mención a la carta del Sevilla FC a Integridad tras las declaraciones del CEO heliopolitano.

El bilbaíno arrancó su comparecencia analizando la jornada en la zona baja de la tabla poniendo el foco en su partido ante el Getafe: "Esto es depende de como es cada uno o como quiera ver las cosas. Dependemos de nosotros, creo que es de valorar la puntuación que tenemos, estamos en buen momento y sacando muchos puntos en el último tramo de LALIGA. El siguiente paso es en casa, con nuestra gente, y tenemos la seguridad de que vamos a hacer otro gran partido. A partir de ahí, los demás y cómo está apretado... indudablemente ves a los rivales, haces números, miras los partidos con tensión...".

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Las palabras de Eder Sarabia en sala de prensa

Sarabia fue cuestionado por su sanción de cuatro partidos y desmintió al árbitro. El técnico del Elche confirma que los servicios jurídicos del club están preparando un recurso con pruebas audiovisuales: "Sí, un varapalo. Aquí hay dos temas, hay cosas en las que estoy trabajando y todavía no soy capaz de controlar. Uno tiene defectos. También por otro lado decir que lo que pone en el acta arbitral no es lo que pasó y estamos trabajando en demostrarlo con imágenes y vídeos que tenemos. Cuando acaba el partido para nada me dirijo al árbitro. Él entra antes en el vestuario, es verdad que en La Cartuja, el vestuario del árbitro está en camino del visitante, pero no me dirijo a él en esos términos".

Al hilo de la sanción, el bilbaíno volvió a ser cuestionado por el polémico tanto anulado en La Cartuja. Él lo tiene claro: "Es evidente. Ese gol es gol, claramente, ya lo dije el otro día. A estas alturas dije que no estoy preocupado por los árbitros, pero evidentemente son determinantes y el otro día lo fue. El equipo se mereció irse 1-2 al descanso y el partido hubiera sido otro. Esas son las cosas de saberse el reglamento, eso es lo que te duele. Es necesario sabérselo para luego saber interpretarlo y hacer las cosas que tenemos que hacer. Haces eso y viene el árbitro y comete ese error tan grave. Ya ha pasado".

En esta recta final de campeonato se está poniendo el foco en los equipos que ya no se juegan nada. Eder Sarabia lo entiende, pero sí apuesta por un cambio que habría cambiado la forma de competir de la Real Sociedad: "Simplemente el hecho de la final de Copa sí meterla al final porque la Real estaría jugando con otra energía, pero por lo demás, todo es comprensible, respetable si ya has hecho tus deberes es muy difícil exigirte para que estés al cien por cien. Eso del calendario... la final de Copa".

Por último, el entrenador del Elche volvió a hacer mención de manera indirecta a la carta que envió el Sevilla a Integridad: "El otro día vino el chico de Integridad para darnos la charla y le dije unas cuantas cosas en relación a la Integridad. La Integridad no es que nos manden cartas a nosotros de si tenemos que competir o no competir, sino que ellos también sean cuidadosos con muchas cosas que no ayudan precisamente a esa integridad".