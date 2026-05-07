Un mes de despedidas en el Betis

Álvaro Borrego 07 MAY 2026 - 19:58h.

Estas serán las últimas semanas para algunos jugadores del Betis, entre los que concluyen contrato, los descartes y las posibles ventas

El nuevo plan de Pellegrini deja sin sitio a varios futbolistas

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El de mayo, como ocurre cada año, será el mes de las despedidas. Estas últimas cuatro jornadas de LALIGA supondrán el punto y final a la etapa de varios jugadores en el Real Betis, ya sea porque concluyen contrato, como ocurre con hasta tres jugadores, porque no cuenten para Manuel Pellegrini o bien porque puedan cambiar de aires. A las puertas de un verano en el que se esperan al menos una decena de salidas, estos serán las últimas semanas de varios integrantes de la plantilla, que a partir de junio emprenderán nuevas aventuras deportivas.

El caso más especial es el de Adrián San Miguel. Una vez descartada la posibilidad de su continuidad, dado que no se han cumplido los mínimos para extender su contrato, estas deben ser sus últimas semanas con el Real Betis y si todo va según lo previsto podría despedirse sobre el césped, incluso siendo titular contra el Levante si el equipo llega a la última jornada con el objetivo conseguido.

Otro escenario evidente es el de Ricardo Rodríguez. La vinculación del lateral suizo concluye a final de temporada y el Real Betis ya peina el mercado en busca de sustitutos para la próxima temporada, por lo que estos serán sus últimos cuatro partidos como jugador verdiblanco. Se marchará con luces y sombras, pero habiendo sido siempre una de las opciones mejor consideradas para Manuel Pellegrini. Junto a él saldrán Cédric Bakambu y Chimy Ávila. El congoleño termina contrato y dentro de la vinculación del argentino, pese a que el suyo expire en 2027, hay una cláusula activable a través de la cual se podrá rescindir su vinculación a cambio de una cantidad simbólica.

Uno de los escenarios que más incertidumbre genera es el de Sofyan Amrabat, cedido por el Fenerbahce, aunque por el momento no está ni mucho menos claro dónde estará su futuro. Es un perfil que gusta en el Real Betis, con la idea de trazar un plan similar al de Antony, por lo que su futuro dependía de su rendimiento y también de las posibilidades económicas, a sabiendas que la integridad de su salario es imposible de asumir si no se entra en Champions. Las partes deberán replantear en verano qué hacer y hasta dónde se está dispuesto a llegar, sobre todo en base a la disponibilidad económica.

¿Un verano de récord en ventas?

El Real Betis escuchará ofertas y sabe que jugadores como Natan, que incluso ha accedido a dar clases de inglés, con la Premier League al acecho, Sergi Altimira o Ez Abde tendrán propuestas. Hace dos semanas el Sporting de Portugal contactó con el club para saber la predisposición a una venta. Los portugueses han transmitido su deseo de firmar al centrocampista, aunque por el momento no se ha presentado oferta.

Conviene recordar también que el Real Betis deberá dar salida a uno de sus extracomunitarios. Con el regreso de Gonzalo Petit en verano, serán cuatro los que cumplan estos requisitos (Natan, Antony y Deossa), por lo que será otro asunto a tener muy pendiente.

También se valoran salidas como las de Lo Celso, cuyo rendimiento dista mucho del esperado y liberaría un montante importante para el límite salarial. Todo ello sin descartar algunos ingresos extraordinarios (jugadores como Pablo García, Deossa o Marc Roca pueden contemplar ofertas) y que brindarían a la dirección deportiva mayor músculo para acudir al mercado.

En todos estos escenarios sería fundamental jugar la Champions League, lo que multiplicaría por cuatro los ingresos extraordinarios de la entidad. En cualquier caso, eso no condicionaría tanto los fichajes -cuyo perfil no distaría mucho- como la capacidad para mantener a algunos de sus máximos baluartes en la plantilla.