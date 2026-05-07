Álvaro Borrego 07 MAY 2026 - 18:32h.

El jugar una competición y la vuelta de los lesionados deja sin opciones a varios segundos espadas

El Rayo confirma llamadas para meterle "presión" por la quinta plaza de Champions: "Compañeros de profesión"

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El Real Betis afronta un tramo final de curso ilusionante, con la posibilidad de disputar por segunda vez en su historia la Champions League. Aunque no dependa de sí mismo para ello (y sí de lo que ocurra hoy con el Rayo y el Friburgo), lo que sí está en su mano es amarrar la quinta plaza, posición que podría quedar encarrilada este fin de semana si los de Manuel Pellegrini logran los tres puntos contra la Real Sociedad. Para este duelo, y sin haber ya partidos entre semana, el entrenador apostará por un once muy reconocible y que se repetirá, salvo contadas novedades, hasta lograr los objetivos. En estos contextos de la temporada el técnico chileno suele apostar por quien más confianza le brinda, de ahí que, sin rotaciones a la vista, haya jugadores que se queden en un segundo plano.

Desde que regresaron Lo Celso, Isco Alarcón o Sofyan Amrabat el entrenador ha modificado entre poco y casi nada sus alineaciones, entregando la camiseta a los jugadores en los que más confía. Uno de los damnificados en ese sentido ha sido Álvaro Fidalgo, sumido en el ostracismo durante los dos últimos meses de competición. Aunque fue titular en los dos partidos de los cuartos de final contra el Braga, en LALIGA únicamente ha participado en uno de los últimos seis partidos.

Con Amrabat como fijo en el centro del campo, y habiéndolo acompañado de manera regular Pablo Fornals (o en su defecto Marc Roca), el hispano mexicano ha ido perdiendo protagonismo progresivamente hasta el punto de ser el segundo futbolista de campo con menos minutos esta temporada, únicamente 'superado' por Isco Alarcón. Una situación que también ha condicionado a Sergi Altimira, quien se ha quedado en el banquillo durante los tres últimos partidos.

Si de por sí ya no contaba con cierta regularidad, los últimos meses también han sido lapidarios para Nelson Deossa, que solo ha participado en tres de los últimos diez partidos de LaLiga. No es titular desde el pasado 8 de marzo, hace justo dos meses, y la altísima competencia en su puesto, con Amrabat, Isco y Lo Celso de vuelta, le deja en un segundo plano en este tramo final de temporada.

El hecho de quedarse con una sola competición también ha modificado en cierta medida la situación de otros jugadores como Valentín Gómez, sin minutos en los dos últimos partidos, y Pau López, que salvo sorpresa -y mientras haya objetivos en juego- no volverá a jugar más esta temporada. Una serie de escenarios que se suman a los ya conocidos de Pablo García, que tuvo que volver al filial ante la imposibilidad de competir con Antony o Ez Abde, y otros como Chimy Ávila, que solo ha disputado 40 minutos en los últimos siete compromisos de LALIGA.