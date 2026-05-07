Pablo Sánchez 07 MAY 2026 - 11:08h.

La plaza extra de Champions, en directo: Qué necesita España para conseguirla pendiente del Braga y del Rayo

Los vallecanos lo tienen en su mano

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Varios equipos españoles, entre los que parte con mucha ventaja el Real Betis, estarán muy pendientes de lo que suceda este jueves en las semifinales de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Estrasburgo. El conjunto madrileño, además de seguir haciendo historia en Europa, tiene la llave para brindarle a España la quinta plaza de la Champions. El azar del fútbol así lo ha querido. La eliminación del Bayern el pasado miércoles frente al PSG pasó la patata caliente a los equipos de Europa League y Conference.

En este sentido, el Rayo Vallecano espera ayudar a los equipos españoles a que esta posibilidad se convierta en realidad. Eso significaría también haber alcanzado la final de la Conference League. Así lo expresó en El Larguero David Cobeño, director deportivo del Rayo, quien desveló llamadas de integrantes de otros equipos españoles para darles apoyo.

"Muchos amigos de otros equipos sí que nos lo dicen, compañeros de profesión de otros equipos también nos meten esa pequeña presión, que para ellos sería también importante. Ojalá que se pueda ayudar a otros compañeros, eso significaría que estamos en la final", expresó entre risas.