Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 23:03h.

Unos 323 millones de euros se reparten con respecto a la posición liguera

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LALIGA EA Sports echa el cierre a la temporada 25/26 con la disputa de la jornada 38 y ya se han disputado los nueve encuentros de la jornada unificada a la espera del Villarreal-Atlético de Madrid de este domingo con el tercer puesto en juego. Una apasionante fecha que nos ha dejado ya en el descenso y la posición final de 18 equipos (a falta del duelo de La Cerámica) con los correspondientes millones que cada uno percibirá por ello.

La ley establece que una cuarta parte, el 25%, del reparto de los derechos de TV es variable dependiendo de la posición final en la tabla de cada equipo. Según se recoge en el Real Decreto-ley 5/2015, la normativa fija que un 50% del reparto de los derechos televisivos se distribuye a partes iguales. El otro 50% se divide en dos: una parte destinada a la implantación social (1/3 por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros 2/3 por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas), y la otra parte de ese segundo 50% va en función de la tabla clasificatoria para el 25% del total.

Las cantidades pueden variar aunque, tomando como referencia las cifras publicadas por LALIGA con respecto a la campaña 24/25, el botín total a repartir se cifra en 1.292 millones de euros. Esto representa unos 323 kilos (recordamos, el 25%) que se reparte con diferentes porcentajes y que se suma a los más de 32 que se reparten a partes iguales entre los 20 clubes de la Primera División y los correspondientes a las otras variables.

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Así queda el reparto de dinero por posición en LALIGA EA Sports

A partir de ahí, de estos 323 millones de euros irá un 17% destinado para el Barcelona, el campeón, en un porcentaje que va disminuyendo hasta llegar al 0,2% del Real Oviedo, que ha acabado la campaña como colista. De este modo, el reparto (siempre recordando que son estimaciones) finalizaría así: