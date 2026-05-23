Pablo Sánchez 23 MAY 2026 - 20:53h.

Carvajal organiza una cena de despedida del Real Madrid y no invita a Álvaro Arbeloa

Homenaje por su vida como jugador blanco

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El Real Madrid despide una malísima temporada este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic. Una cita en la que el protagonista será Dani Carvajal. El lateral diestro, tras un año negro marcado por las lesiones y la falta de protagonismo, pondrá punto y final a su etapa como blanco tras 13 años en el primer equipo y otros tantos en la cantera. Un hito que será reconocido por su afición.

El Santiago Bernabéu preparó un bonito recibimiento para Carvajal el día de su despedida. Un tifo en el que se podía ver al propio lateral junto a Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de Valdebebas. Los aplausos del respetable acompañaron el momento en el que dicho tifo estuvo desplegado y el futbolista merengue saltaba al verde. "El sueño de un niño, el triunfo de una leyenda", rezaba el tifo que lucía en el estadio.

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Una trayectoria de leyenda

Dani Carvajal vive este sábado su último partido como jugador del Real Madrid. Fin a una etapa de 13 años en el primer equipo y 27 títulos que dejará atrás tras el partido ante el Athletic Club y unos homenajes que empezaron por un tifo en el fondo norte del estadio Santiago Bernabéu rememorando el momento en el que colocó, junto a Alfredo di Stéfano, la primera piedra de la Ciudad Deportiva del club.

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El 12 de mayo de 2004, Carvajal, en categoría alevín, fue el jugador elegido para realizar ese gesto simbólico, el de colocar la primera piedra de la Ciudad Deportiva Real Madrid, en Valdebebas, y que le ha acompañado durante toda su trayectoria deportiva. Sin saberlo, ese momento sería el primero de muchos en el que su nombre quedaría marcado en la historia del club. Después, tras una cesión al Bayer Leverkusen, en 2013 se iniciaron 13 temporadas en las que ganó 27 títulos, entre ellos, seis Ligas de Campeones.

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Solo Francisco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos han alcanzado la misma cifra de títulos en la máxima competición continental. Una trayectoria a la que el Real Madrid y sus aficionados rinden homenaje este sábado en el Santiago Bernabéu, en el último partido de Liga de la temporada.