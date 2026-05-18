Jorge Morán 18 MAY 2026 - 18:12h.

Valverde podría convertirse en el primer capitán del Real Madrid

La maldición del brazalete del Real Madrid y quién será el nuevo capitán para la temporada 2026/2027

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Dani Carvajal no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada. La pérdida de protagonismo tanto con Xabi Alonso como con Arbeloa, su edad y las continuas lesiones han hecho que la última campaña del lateral no haya sido la deseada. Y esto ha generado que ante el Athletic viva su último partido de blanco, recibiendo además el reconocimiento y el homenaje de la afición presente en el Bernabéu.

Después de 23 años en el Real Madrid, entre cantera y primer equipo, Carvajal dejará el club. Aunque todavía se desconoce si su próxima aventura estará en Europa, Arabia Saudí o Estados Unidos, lo único cierto es que el lateral se irá dejando un legado histórico y siendo uno de los máximos representantes de lo que significa llevar el brazalete de capitán. Pero ahora, es el turno de otro.

¿Quién será el próximo capitán del Real Madrid?

Después de todo lo ocurrido en las últimas semanas, muchos tenían dudas sobre quién sería el próximo capitán del Real Madrid. Pero según lo visto en las redes sociales, parece que el brazalete seguirá su curso y lo lucirá Fede Valverde.

El uruguayo, criticado por su pelea con Tchouameni y su desplante a Xabi Alonso, era uno de los señalados en el vestuario del Real Madrid. Incluso se mencionaba que el PSG podría estar detrás de su fichaje. Pero visto lo comentado por Carvajal, el centrocampista será el próximo capitán del club, con Vinicius como segundo, Courtois como tercero y Lunin en cuarto puesto.

"Has hecho que se me salten las lágrimas guacho!! Gracias por todos estos años!! Eres un fenómeno como te lo he hecho saber muchas veces. El brazalete queda en buenas manos!!", respondió Carvajal a la carta de despedida que le escribió Fede Valverde. Un mensaje que, aunque no sea oficial, muestra el interés del español por ver a su compañero como máximo referente del equipo.