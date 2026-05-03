Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 23:48h.

Termina contrato el 30 de junio de 2026

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Espanyol con Vinicius estelar y un suspenso

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El Real Madrid mira al tramo final de la temporada con una preocupación evidente. Dani Carvajal, uno de los grandes símbolos del vestuario blanco en los últimos años, apura sus opciones de volver antes de que acabe el curso en un contexto marcado por la incertidumbre sobre su futuro.

Álvaro Arbeloa puso voz a ese sentimiento, dejando claro que dentro del club hay una esperanza muy concreta: que el lateral pueda regresar a tiempo para despedirse sobre el césped. “Tengo muchas esperanzas de que pueda jugar antes de que termine la temporada, se pueda recuperar y despedir la temporada jugando en el campo, que es como se merece Dani Carvajal”, afirmó.

Un final incierto

La situación de Carvajal no es una más. El lateral derecho, capitán y referente del vestuario, termina contrato el 30 de junio de 2026 y su futuro apunta a una posible salida, lo que convertiría este final de temporada en el cierre de una etapa histórica.

Su última lesión, una fisura en el pie, ha complicado su presencia en partidos clave, incluido el Clásico, dejando en el aire si podrá volver a vestirse de corto antes de que baje el telón del curso.

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El peso del brazalete y una despedida en juego

El caso de Carvajal se enmarca en una tendencia reciente en el Real Madrid: la de capitanes que, tras asumir el primer brazalete, terminan cerrando su etapa en el club. Nombres como Sergio Ramos, Marcelo, Karim Benzema, Nacho Fernández o Luka Modrić han seguido ese mismo camino en los últimos años.

Ahora, Carvajal se encuentra en ese mismo punto. Por eso, dentro del club el objetivo es claro: que su historia no termine en la grada o en la enfermería, sino sobre el césped.

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El desenlace aún está por escribirse, pero en el vestuario blanco hay algo claro: si hay una despedida, quieren que sea como merece un capitán. Jugando.