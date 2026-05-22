Joaquín Anduro 22 MAY 2026 - 13:39h.

Marcelino agradece al Villarreal el homenaje de este domingo

Alfonso Pedraza se despide del Villarreal con regalos para todos: "Un pedacito de mi tierra"

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El Villarreal se despide este domingo de la temporada recibiendo al Atlético de Madrid en la pelea por el tercer puesto en un encuentro especial por las despedidas de dos históricos como Dani Parejo y Alfonso Pedraza y, sobre todo, de Marcelino García Toral. El aún entrenador groguet recibirá el homenaje por parte del club con un azulejo dedicado en el estadio de La Cerámica y ha hablado sobre todos estos momentos emotivos repasando su trayectoria en el club y dejando en el aire su futuro.

Marcelino García Toral, sobre su adiós al Villarreal

Homenaje con el azulejo en el Paseo de la Fama: "Primero, quería dar las gracias al presidente y a la directiva por este reconocimiento, que es inesperado, pero del cual estaré agradecido de por vida. Para mí, es un orgullo y un honor estar ahí, en ese paseo, estar ahí incrustado en La Cerámica, lo que significa para el estadio del Villarreal. En este viaje me acuerdo de la familia, de los compañeros, de los jugadores, de los trabajadores, de toda la gente que nos ha acompañado... también quería hacerlo extensivo hacia ellos. Es muy bonito y es muy de agradecer".

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Importancia de Marcelino en el Villarreal: "Bueno, a mí no me gusta decir si he sido o no importante, eso lo tienen que decir los demás. He estado aquí siete temporadas y la verdad es que las siete temporadas han sido extraordinarias. Pero yo creo que las personas pasamos; lo más importante, lo que queda siempre, son los dirigentes, que dirigen este club de forma extraordinaria, el escudo... Los trabajadores vamos y venimos, pero el escudo, la afición, el estadio, el club, es lo que realmente queda y es importante. A los entrenadores nos toca ir y venir. A mí me tocó venir, irme, no esperaba volver pero el destino nos ha traído y ahora me toca irme otra vez. Son siete temporadas, dos de ellas a mitad, pero en las que llegamos en momentos muy complicados y entre todos fuimos capaces de dar vuelta a esa situación muy difícil. Como digo, orgulloso del trabajo y agradecido a todo el mundo, porque estos siete años para mí han sido muy importantes".

Importancia del Villarreal para Marcelino: "Sí, lo acabo de comentar. El Villarreal para mí, en mi vida, es muy importante, tanto a nivel personal como a nivel profesional. He recibido aquí enseñanzas, he hecho amigos, hemos logrado cosas muy importantes y me toca irme en una temporada histórica para el Villarreal, así que, ¿qué más puedo pedir? No puedo pedir nada más y, simplemente, demostrar esa satisfacción, demostrar ese agradecimiento, como decía, a todos aquellos que me han acompañado en este viaje. Ayer estuve por Villarreal y siento el cariño que me da la gente, la afición. Llego aquí y sé el trato y el cariño que me dan mis compañeros en todas las parcelas del club. Tengo el agradecimiento para todos los jugadores de esas siete temporadas, que sin ellos es obvio que no hubiera sido tan relevante mi trayectoria en el Villarreal y tan importante para mí".

Recuerdo de Marcelino de esta segunda etapa: "Yo me quedo con el trayecto. Me quedo y recuerdo el difícil inicio, que todavía tuvimos la sensación de que era más difícil cuando estábamos que cuando decidimos venir. La buenísima reacción que tuvo el equipo. Luego puedes pensar en una reestructuración y que a la temporada siguiente vas a sumar 70 puntos y a quedar quinto clasificado, pues ahí sí que te digo que no entraba dentro de mis cálculos al principio de la temporada. Pero bueno, pues afortunadamente, así fue. Gracias, por supuesto, al trabajo de todo el mundo y, en especial, al enorme rendimiento de los futbolistas. Y luego, pues nos planteamos un bonito reto que, afortunadamente, en LALIGA salió bien. ¿Qué es lo que más me ha desilusionado? Pues es nuestra participación en la Champions, donde teníamos muchísima ilusión y no salió como queríamos".

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Despedidas de Pedraza y Parejo: "Alfonso llegó aquí, como dices, muy jovencito, y creo, si no digo mal, porque a mí la memoria ya me falla a veces, que debutó con nosotros en la etapa anterior. En aquel momento nos parecía que era un futbolista que tenía un buen futuro por delante, esperanzador, y que podía dar grandes alegrías al Villarreal o a los equipos donde estuviera, y en su esfuerzo, su trabajo, su capacidad, así lo ha demostrado. Finalizaba este año el contrato y ha decidido tener una nueva experiencia. Darle las gracias siempre por su trabajo, es un chico que lo pasó muy mal en esta segunda etapa porque estuvo muchísimo tiempo lesionado de un tobillo que le dio muchísimos problemas y, de hecho, pues con nosotros pudo participar mucho menos de lo que nos hubiera gustado y que él, por supuesto, hubiera querido. Y ahora, pues desearle todo lo mejor en esta nueva experiencia que va a tener en Italia. Y a Dani, pues con Dani vivimos grandes momentos y yo le estoy muy agradecido porque creo que en momentos, a lo mejor de dificultad, fue muy importante para este cuerpo técnico por el apoyo que nos dio. A nivel futbolístico, ¿qué voy a decir yo de Dani? Es un jugador que me parece extraordinario. No creo que haya nadie en esta sala ni ninguno que no haya disfrutado con el juego de Dani porque es un extraordinario futbolista. Y en cuanto a qué va a hacer, eso son decisiones personales. ¿Si yo creo que puede seguir jugando al fútbol? por supuesto que sí, porque tiene capacidad para ello y le gusta muchísimo el fútbol, pero eso es una decisión de él. Él tendrá que poner en una balanza todo lo que supone: la familia, las nuevas propuestas futbolísticas que le puedan salir y él decidirlo. Pero bueno, yo creo que el Villarreal debe estar muy satisfecho de su rendimiento, al igual que el de Pedraza. Y me parece que es un gran futbolista y, por supuesto, le deseo todo lo mejor también".

Futuro de Marcelino: "Yo, a día de hoy, no tengo compromiso con ningún club. No lo tengo y no sé lo que va a suceder. Mi situación profesional y personal me da la posibilidad de intentar no precipitarme y tomar aquella decisión que consideremos que es la más adecuada para nuestro cuerpo técnico, mi segunda familia, y para mi familia y, entonces, decidiremos. Ofertas estoy teniendo, pero no lo suficientemente satisfactorias para lo que deseo. Y, si no sucede ninguna, pues esperaremos aquella que creamos que responde a nuestras expectativas y que nos llena de ilusión, como no puede ser de otra manera, para afrontar un nuevo reto".