Alfonso Pedraza se despide del Villarreal con regalos para todos: "Un pedacito de mi tierra"
El lateral afronta sus últimos días como jugador del Villarreal
Alfonso Pedraza está viviendo sus últimos días como jugador del Villarreal CF. Hace meses que dieron por cerrado su acuerdo para fichar por la Lazio y ya nada es un secreto. Tanto es así que este martes, en una comida de despedida de la temporada de la pantilla amarilla, el lateral izquierdo tuvo un detalle con sus compañeros.
Tal y como se puede ver en el Instagram del propio Alfonso Pedraza y de otros compañeros como Juan Foyth que le dieron las gracias, el cordobés les regaló a futbolistas, directivos y a todos los empleados unas botellas de aceite muy especiales. Estas iban acompañadas de unas nota de despedida:
"Después de tantos años compartiendo camino en el Villarreal, solo puedo dar las gracias. Gracias por todos estos años compartidos, por el cariño, el aprendizaje y cada momento vivido dentro y fuera del campo. Me llevo recuerdos maravillosos que formarán parte de mí para siempre. Con mucho cariño, hoy quiero regalaros un pedacito de mi tierra. Gracias de corazón".
Como se puede leer en las fotos, este gesto de Pedraza fue muy bien recibido y algunos se lo agradecieron con palabras como: "Eres un grande y mejor persona. Muchas gracias. Cada gota en el pan tendrá tu huella, amigo". O con estas otras: "Detalles de una gran persona. Te echaremos mucho de menos, amigo".
¿Cuándo vio la luz este aceite?
Fue el pasado 17 de marzo cuando Pedraza anunció que este aceite que ahora van a disfrutar sus compañeros veía la luz y lo hizo con el siguiente mensaje:
"Creado con calma y arte. Hay momentos en la vida que no se pueden explicar… Solo compartir. Hoy es uno de ellos, después de mucho tiempo soñando, mimando cada detalle, esperando y confiando en la tierra, por fin podemos enseñaros nuestra primera obra.
C R I S O L
Una mezcla maestra de dos variedades picual y hojiblanca que se abrazan para crear algo único. Este aceite es paciencia, respeto por nuestros olivos, amor por nuestra tierra, es la emoción de ver cómo un sueño se convierte en realidad. Lo más bonito acaba de empezar. Bienvenidos a nuestra historia. Contigo comienza el viaje".