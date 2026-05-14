Ángel Cotán 14 MAY 2026 - 11:17h.

El perfil oficial del club en inglés tiende a apostar por una comunicación más desenfadada

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El Sevilla FC asaltó La Cerámica cuando más improbable parecía. Los pupilos de Luis García Plaza tiraron de corazón y fútbol para acabar llevándose el gato al agua a golazo limpio. Oso, Kike Salas y Akor Adams permiten respirar a su afición en una lucha por eludir el descenso que aún podría demandar algún punto más. Los hispalenses aprovecharon y castigaron los errores del Villarreal CF, muy limitado por actuaciones individuales como la de Thomas Partey.

Marcelino apostó por dar entrada al centrocampista ghanés en el minuto 60 y a buen seguro no recibió lo que esperaba de su futbolista. Partey no ganó duelos aéreos ni terrestres, pero sobre todo perdió una posesión que acabó en el decisivo tanto de Akor Adams. Una acción que llevó al perfil oficial del Sevilla FC en inglés a celebrarlo.

El mensaje del Sevilla a Thomas Partey mientras se enfrentaban

"Thomas Partey pierde el balón y del juego resultante marcamos. Bien". Un simple mensaje que alcanzó una repercusión de dos millones de visualizaciones. Entre el público inglés existe una gran animadversión por el centrocampista del Villarreal, quien sigue declarándose inocente ante las acusaciones de violación que está recibiendo en Londres. El mensaje, meramente futbolístico, se disparó entre los aficionados británicos. Y no fue el único.

En La Cerámica, la pérdida clave del centrocampista recibió pitos. Lo cierto es que el fichaje de Thomas Partey nunca contó con la total aprobación de la parroquia groguet. Unas críticas extradeportivas que no han cesado durante todo el curso y que se han visto pronunciadas por su pobre rendimiento en el terreno de juego.

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Marcelino reconoció en un tramo de la temporada que su jugador no estaba en la forma física óptima para alcanzar el nivel que protagonizó en el Atlético de Madrid o el Arsenal. Un rendimiento que le obligará a buscar nuevo equipo a partir de junio.