El 'bailecito Champions' de Joaquín en el entrenamiento del Betis

Basilio García Sevilla, 14 MAY 2026 - 11:53h.

El portuense se suma al baile de los jugadores al llegar a la sesión

La reacción de Joaquín en el palco cuando Cazorla entró al campo

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Todo es felicidad en el beticismo. El equipo confirmó el martes que el Real Betis Balompié era equipo de UEFA Champions League 21 años después, y su temporada está vista para sentencia. Eso sí, el trabajo sigue, y tras descansar el miércoles, el equipo ha regresado a los entrenamientos con un protagonista especial. Joaquín Sánchez, el exfutbolista y consejero, que ha expresado a su manera la felicidad del bético.

Antes de comenzar el entrenamiento, el portuense ha dedicado a todos los presentes un bailecito marca de la casa, que evidencia la alegría que inunda al Betis después de haberse colado en la mejor competición por clubes del mundo. Joaquín se ha sumado a la iniciativa del community manager del club, que con un cartel, antes del entrenamiento, pedía a los jugadores que movieran el esqueleto. “Entra bailando si te has clasificado a la Champions”, se podía leer en el letrero, y los jugadores le siguieron el juego. Joaquín, que ya jugó la Copa de Europa con el Betis en 2005, sabe bien lo que supone.

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Joaquín ha estado junto a Manu Fajardo, y después, tal y como captaron las cámaras de ElDesmarque, recibió el saludo tanto de Alexis Trujillo como de Manuel Pellegrini. Los protagonistas estuvieron charlando durante unos minutos, con las aseguradas risas que se producen si el portuense está en la charla.

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Las ausencias

El equipo comenzó los entrenamientos preparatorios para el partido del Camp Nou tras los festejos por la consecución del quinto puesto, aunque jugadores como Cucho Hernández, Ez Abde, Junior y Altimira hicieron trabajo de recuperación. El catalán, por cierto, tiene que recuperarse de un golpe en el gemelo. Ricardo Rodríguez, por su parte, se ejercitó en el gimnasio.

Además, se pudo ver a Pellegrini charlando durante un rato con Cucho y con Marc Roca. Quedan dos partidos, y el Betis tratará de terminar la temporada lo mejor posible una vez conseguido el objetivo clasificatorio en LALIGA EA SPORTS.