Fran Fuentes 21 MAY 2026 - 10:36h.

El centrocampista se marcha del conjunto groguet y busca nuevo equipo a sus 37 años

Los mensajes de Sevilla FC y Villarreal a Unai Emery tras proclamarse otra vez campeón de Europa League

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El Villarreal CF ha anunciado la salida de Dani Parejo. El mediocentro no continuará el próximo curso en el conjunto groguet, con el que ha disputado nada menos que 269 partidos y una UEFA Europa League durante seis temporadas. De este modo, el centrocampista buscará una nueva aventura profesional a sus 37 años, negándose a colgar las botas. No es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta que ha acabado bien físicamente la temporada, con minutos importantes de juego. Entretanto, el club ya le busca un sustituto en el mercado de fichajes.

Así las cosas, Dani Parejo se ha despedido del Villarreal con un emotivo vídeo, que recopilaba alguno de sus mejores momentos en las filas del conjunto groguet. Entre ellos, la consecución de la UEFA Europa League con Unai Emery en el banquillo. Este ha sido el último mensaje que ha querido dejar como jugador del Villarreal:

La despedida de Dani Parejo del Villarreal: "Hasta luego, no es un adiós"

"Hola, soy Dani Parejo, jugador del Villarreal. Ha llegado el día de decir hasta luego, no es un adiós. Separamos nuestros caminos. Que sepáis que ha sido un orgullo y una satisfacción enorme vestir esta camiseta durante seis temporadas.

Me voy muy contento, muy satisfecho. Quería daros las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir en estos seis años, en un club que a partir de ahora será siempre mi casa y donde estará mi corazón.

Un fuerte abrazo, y siempre Endavant".