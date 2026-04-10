Marcelino responde a sus sustitutos en el Villarreal, al Athletic y a Dani Parejo: "Veinte puntos"

Ángel Cotán 10 ABR 2026 - 11:25h.

El técnico saca pecho por la distancia que ha obtenido sobre el club rojiblanco

Los cuatro candidatos que maneja el Villarreal CF ante la posible salida de Marcelino García Toral

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VillarrealPara Marcelino García Toral siempre es especial regresar a San Mamés. El técnico del Villarreal medirá fuerzas contra el Athletic el próximo domingo en un duelo con distintas necesidades. El cuadro groguet quiere asentarse en la tercera plaza, mientras que los pupilos de Ernesto Valverde necesitan engancharse al tren europeo.

Este viernes, Marcelino ha comparecido en sala de prensa y allí ha tratado temas de interés. Aún sin renovar, son varios los candidatos que comienzan a sonar para sustituirle en el banquillo de La Cerámica. El técnico afronta con naturalidad los rumores: "Lo tendrían que decir tus compañeros de trabajo. Lo que sí te puedo decir es que es algo normal. El entrenador acaba contrato el 30 de junio y no está renovado. Se verá al final, por mi parte no ha cambiado nada. Mientras existe esa incertidumbre es normal que se barajen nombres. Es una de las otras facetas que tiene el entrenador y que tiene que dominar".

Las declaraciones de Marcelino en el Villarreal CF

La enfermería. "Rafa Marín, en principio, te puedo decir que va a estar disponible. Logan no, además tuvo un contratiempo en otra rodilla y está pendiente de una valoración. Thomas sigue con el problema en el cuádriceps. Esta semana todavía no ha entrenado".

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Regreso a San Mamés. "Los partidos en San Mamés siempre son emocionantes, un poco especiales, hay un grandísimo ambiente... El Athletic siempre te exige muchísimo. Coincide esta Jornada Retro ir a San Mamés, aunque sea el Nuevo, también tiene un poquito de especial para mí. Fue un privilegio entrenar a ese equipo, nos vino por sorpresa, pero disfrutamos de una grandísima experiencia. Hemos tenido una experiencia maravillosa con la plantilla y el resto de trabajadores. Esa filosofía diferente a las demás también se palpa en el día a día que es un poquito distinta".

El Athletic. "Un equipo con similares aspiraciones al inicio de temporada, y en la actualidad, le sacamos veinte puntos. Viene a significar la enorme temporada que está haciendo este equipo, y ellos por diferentes circunstancias, creo que las lesiones les ha influido, están en esas últimas ochos jornadas pensando que pueden luchar por Europa".

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Dani Parejo. "A Parejo le veo bien. Es muy importante para nosotros, porque un jugador puede ser importante jugando más o menos. Es un extraordinario futbolista, de los mejores que entrené. Lo veo como entrenador y bueno. Luego el entrenador, tienes que abarcar muchas facetas y parece que cada temporada que pasa tienes que abarcar más y más se le complica la labor al entrenador, pero sí que le veo con mucha capacidad. Ve el fútbol como nadie desde dentro, así que fuera lo verá mejor. Y tiene personalidad".