Asís Martín 08 ABR 2026 - 10:06h.

Las dudas sobre el futuro de Marcelino García en el Villarreal con varias opciones para el banquillo en el horizonte

El técnico asturiano ganó una Supercopa con el Athletic venciendo a Real Madrid y FC Barcelona

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BilbaoEl partido de este domingo en San Mamés entre el Athletic Club y el Villarreal CF encierra varios partidos dentro del mismo. Por un lado el conjunto rojiblanco se aferra a la Catedral para sacar puntos, ya que lejos de Bilbao su contribución es un desastre. Por otro, el conjunto del 'Submarino Amarillo' castellonense quiere ir cerrando su segunda presencia consecutiva en la UEFA Champions League con una campaña en LALIGA para enmarcar en la que transita solvente por la tercera plaza.

Y además, habrá el duelo en los banquillos de Ernesto Valverde, que culmina ya su tercera y última etapa en el Athletic, con un Marcelino García Toral que no tiene claro su futuro, que dejó una buena imagen en su breve etapa en Lezama -con Aitor Elizegi- y que no pocos verían con buenos ojos como posible sustituto del 'Txingurri'.

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Aunque todo indica en realidad que la candidatura que encabeza de nuevo Jon Uriarte Uranga va a apostar por el producto extranjero de la mano del alemán Edin Terzic. El exentrenador del Borussia de Dortmund de 43 años de edad y actualmente libre de ataduras (en todos los sentidos) que sería su electroshock exógeno a la plantilla bilbaína, al estilo de los Jupp Heynckes, Luis Fernández o Marcelo Bielsa.

Marcelino aún tiene que decidir qué banquillo va a ocupar...

El técnico de Careñes, quitando el borrón de la Liga de Campeones y el de la Copa del Rey con el Racing, ha puesto todos los huevos en la cesta liguera y le ha salido bien. Tercero con 58 puntos, lucha por acabar el curso 2025-26 por encima del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, un equipazo que está en la final de Copa y en cuartos de final de la Champions League.

Pero aún así no está claro que 'Marce' vaya a renovar en el banquillo castellonense y ya suenan nombres de posibles sustitutos en su puesto como Míchel Sánchez, del Girona, o hasta los bien conocidos por Bilbao de Andoni Iraola e Iñigo Pérez.

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Al Villarreal CF no le suele ir bien con el Athletic en San Mamés últimamente al menos...

Un Athletic que está sufriendo muchísimo, ya que lleva 20 partidos consecutivos encajando al menos un gol, pero que necesita imperiosamente los puntos que logra bajo el empuje de su afición. "Necesitamos hambre, porque ni estamos salvados ni los de arriba están tan lejos" llegó a deslizar Valverde...

Para seguir con ello va a recibir este domingo, a partir de las 21.00 horas, en San Mamés al Villarreal CF, que no es un equipo que suela sacar tajada habitualmente en Bilbao. Si bien las estadísticas ya se sabe y han ido cambiando con los años...

El Athletic de Ernesto Valverde tan solo ha logrado marcar gol en uno de sus últimos cinco partidos

El conjunto amarillo, ahora conducido por el asturiano Marcelino, solo ha sido capaz de lograr una victoria en sus últimas trece visitas a Bilbao. Fue en la temporada 2018-19 aunque la lograba con un contundente (0-3) con Javi Calleja al mando.

El balance de los 25 partidos de LaLiga disputados entre ambos equipos en San Mamés es de seis victorias para el Villarreal, ocho empates y once triunfos para los rojiblancos que necesitan sumar para acercarse a esos polémicos 42 puntos marcados como objetivo por la presidencia y el vestuario.