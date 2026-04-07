Un Athletic que resbala, que resbala demasiado

El partido ante el Villarreal de Marcelino en San Mamés, en la jornada 'retro', tiene a 5 leones 'en capilla'

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BilbaoDespués de ver al Athletic Club hacer el canelo en Montilivi ante el Girona de Míchel Sánchez cabía al menos esperar que tras la ventana FIFA, llegar más descansados y encima recuperar a futbolistas de peso como Nico Williams, Maroan Sannadi y Yeray Álvarez, todo contribuiría a mejorar la imagen de los leones de Ernesto Valverde en el Coliseum frente al Getafe CF del sancionado José Bordalás.

Pues vaya chasco. El conjunto rojiblanco volvió a naufragar lejos de San Mamés, con un primer tiempo tirado por el desagüe y un segundo en el que fue incapaz tampoco de disparar entre los tres palos del 'veraneante' guardameta David Soria, que no tuvo que hacer ni una sola parada a los bilbaínos, presuntos aspirantes a volver a las competiciones europeas en el adiós del técnico de Viandar de la Vera.

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Total, que se sigue con 38 puntos en espera de llegar a esos ansiados 42 y mantener viva -con un respirador artificial- la broma de esas opciones de volver a viajar por el Viejo Continente la próxima campaña con un nuevo entrenador.

Al Athletic Club no le queda otra que aferrarse a San Mamés

Quedan ocho partidos por delante y da la sensación de que el aporte de oxígeno debe llegar ante la ya cada día más enfadada parroquia de la Catedral. Comenzando por el partido ante el Villarreal CF de Marcelino García Toral, técnico con su futuro en el aire, que regresa a Bilbao este domingo a partir de las 21.00 horas.

Un rival de mucho caché, que ocupa la tercera plaza del campeonato (con 20 puntos más que el Athletic) y que llegará enrabietado a la capital vizcaína tras haber caído el lunes en casa del Girona.

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Suben a cinco los percibidos de sanción en el conjunto de Ernesto Valverde

Para medirse a los groguets, habrá que ver si se da luz verde en Lezama a hombres como Aitor Paredes y Andoni Gorosabel, siendo probablemente Beñat Prados el único futbolista que no está en condiciones de regresar a los terrenos de juego ya mismo.

En la plantilla rojiblanca hay hasta cinco jugadores que están a una sola amarilla de ser sancionados, con lo que en el caso de verla ante el Submarino Amarillo castellonense no podrían jugar el martes 21 frente al CA Osasuna en San Mamés.

Se trata precisamente del central Aitor Paredes, de Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer y del veterano lateral izquierdo Yuri Berchiche.

El Villarreal de Marcelino tiene apercibidos a Santi Comesaña y Sergi Cardona en esta jornada 31, la 'retro' de LALIGA con sus viejas camisetas, balones, etc...

El Plan de trabajo para esta semana en Lezama...

MIÉRCOLES, 8 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

JUEVES, 9 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

VIERNES, 10 DE ABRIL

11:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

SÁBADO, 11 DE ABRIL

17:00 Rueda de prensa de Ernesto Valverde

18:00 Entrenamiento en Lezama (Puerta cerrada)

DOMINGO, 12 DE ABRIL

21:00 Partido de LaLiga (J 31) en San Mamés. ATHLETIC CLUB - VILLARREAL CF