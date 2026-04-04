Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 13:26h.

Ernesto Valverde cita a 24 futbolistas del Athletic

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El Athletic Club regresa a la acción este domingo con el partido ante el Getafe en el Coliseum en un duelo con muchos regresos en el equipo bilbaíno con varios lesionados y Yeray Álvarez tras cumplir su sanción. Además de ellos, sin embargo, Ernesto Valverde pierde a Andoni Gorosabel, tal y como ha confirmado el propio entrenador en sala de prensa.

"Hemos recuperado muchos jugadores: a Maroan, Nico, Yeray, Egiluz... Hoy ha tenido un percance, ya antes de ayer pero hoy no podía seguir, Gorosabel. Ha tenido una incidencia y no estaba disponible pero los demás todos. Contentos por ir por fin recuperando jugadores después de tanto tiempo", declaró el Txingurri.

A la espera de un descarte este mismo domingo en la citación, Ernesto Valverde tendrá apenas tres ausencias, reduciendo de forma considerable un número de bajas que ha sido importante en ciertos tramos de la temporada. Al margen del ya nombrado Andoni Gorosabel, tampoco podrán estar disponibles Aitor Paredes ni Beñat Prados, que siguen sus respectivos procesos de recuperación.

Los que sí están para volver son Yeray Álvarez, Nico Williams, Maroan Sannadi y Unai Egiluz, estos dos tras varios meses de baja ya que, de hecho, el central ni siquiera había llegado a debutar esta temporada, la de su ascenso al primer equipo. Tampoco había jugado el primero ningún minuto esta campaña después de la sanción recibida el pasado verano por dopaje y que le ha llevado a estar fuera incluso de los entrenamientos hasta que ha cumplido hace unos días.

Convocatoria de Ernesto Valverde para el Getafe-Athletic

Porteros: Unai Simón, Álex Padilla.

Defensas: Jesús Areso, Íñigo Lekue, Yeray Álvarez, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Unai Egiluz, Yuri Berchiche, Adama Boiro.

Centrocampistas: Mikel Vesga, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Unai Gómez, Oihan Sancet.

Delanteros: Iñaki Williams, Nico Williams, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, Robert Navarro, Nico Serrano, Urko Izeta.