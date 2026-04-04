Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 14:11h.

Los nombres propios de la comparecencia de Ernesto Valverde

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El Athletic Club se mide al Getafe este domingo en LALIGA EA Sports con varios futbolistas de vuelta en la convocatoria y Ernesto Valverde se ha referido al estado de algunos de ellos como Yeray Álvarez, que podría debutar esta campaña o Nico Williams, en busca de estar al 100% físicamente. Además de ellos, el técnico cacereño también ha hablado sobre otros nombres propios como Aitor Paredes, que sigue de baja, o Mikel Jauregizar.

Ernesto Valverde, antes del Getafe-Athletic

Partido ante el Getafe: "Partido como siempre que jugamos con el Getafe muy disputado, con mucho duelo individual en el que tenemos que estar atentos. Ellos aquí en la primera vuelta hicieron un gran partido y perdimos y es una gran oportunidad, igual que todas. Es verdad que fuera de casa no estamos jugando muy redondos. Necesitamos un poco más para poder ganar y vamos a ver si mañana lo podemos conseguir. Ellos, posiblemente, estén en uno de los mejores momentos de la temporada. Han conseguido cinco victorias de los últimos siete partido cuando se han enfrentado a cuatro de los cinco primeros. Somos equipos igualados en la clasificación y la victoria para cualquiera de los dos supone mucho".

Vuelta de Yeray: "Hombre, espero que lo tenga. Desde luego, yo creo que todos estábamos ansiosos porque llegara este momento. Han sido 10 meses muy largos porque es un jugador muy importante para nosotros desde muchos puntos de vista. Y encima hemos tenido muchos problemas este año con esa posición de los centrales y su concurso pues hubiese sido extraordinario para nosotros. Ha sido una pena, pero todavía quedan nueve partidos y sí, físicamente se encuentra muy bien después de tanto tiempo entrenando. Hemos hecho aquí, aparte de los entrenamientos, partidos internos para que él pudiera adecuarse al esfuerzo del campo completo, las distancias, y pensamos que está preparado".

Estado de Aitor Paredes: "Sí, ya está mejor. Es cierto que fue un golpe muy aparatoso. La verdad es que después de ver cómo fue y lo que le produjo, estuvo con muletas casi más de una semana, hizo que nos preocupáramos por todo ello y ya está mejor. Hoy no ha salido con el grupo pero ya pensamos que la semana que viene, esperamos, que ya pueda incorporarse a hacer algunos ejercicios con el equipo y a poder ir entrando. Pero sí, se ha alargado más de lo que pensábamos".

Cómo está Ernesto Valverde tras anunciar su adiós: "Yo me encuentro en función de lo que hacemos el día anterior: si el partido lo hemos ganado, me encuentro de maravilla. Si lo hemos perdido, estoy bastante peor. Supongo que como cualquier aficionado del Athletic y, sobre todo, como cualquiera de los que trabaja aquí. La incidencia de los resultados, que es para lo que estamos, es grande porque estamos aquí para ganar, para hacer que el equipo gane y para que sume puntos y que juegue bien para poder ganar más partidos. Depende más de eso que del otro. Las decisiones vienen, son de un tipo, son de otro, pero lo importante es que el equipo esté ahí arriba".

Estado de Nico Williams: "Hombre, evidentemente, después de periodos de inactividad, siempre cuesta. Pero también es verdad que solo se consigue el ponerte un poco a punto si tienes actividad. Él está bien, muy bien en cuanto a sensaciones, sin molestias, está rápido, contento y sí, está con posibilidades de jugar, desde luego".

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100 partidos de Jauregizar: "Pues sus números lo dicen todo. Es un jugador que ya entró el año que ganamos la Copa, que ya participó, y el trabajo que ha hecho y que hace yo creo que está a la vista de todos. Porque al final los entrenadores podemos hacer debutar a un jugador en un momento determinado y, en el Athletic, jugadores que puedan sobresalir en el B, pues siempre pueden debutar en cualquier momento porque siempre hay necesidades, hay lesiones o porque el Athletic al final tiene que promocionar a esos jugadores. Pero luego el camino lo tienen que hacer ellos, y el camino lo está haciendo él y ya vemos que de una manera brillante".