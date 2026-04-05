Asís Martín 05 ABR 2026 - 16:22h.

Así ha analizado Ernesto Valverde la derrota ante el equipo de José Bordalás en el Coliseum

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BilbaoEl Athletic Club de un Ernesto Valverde cada vez más cerca de su despedida ha regresado a la competición tras el parón de selecciones y ha caído en la jornada 30 de LALIGA EA Sports después de afrontar este Domingo de Resurrección la complicada visita al Getafe CF del hoy sancionado José Bordalás en el Coliseum, por números otro aspirante a entrar en las competiciones europeas.

Un choque siempre áspero para un Athletic al que le viene costando activarse últimamente lejos de San Mamés, y que ha terminado con un marcador de (2-0) con el gol de Luis Vázquez y el de Martín Satriano. Se han adelantado los madrileños y ya no hubo manera ni con la vuelta de Nico Williams, Yeray y Maroan Sannadi.

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"Todo va relacionado entre el ataque y la defensa, quieres una defensa fuerte y un ataque que te sostenga, pero Girona y Getafe se nos han puesto por delante y juntos nos han hecho 5 goles"

Al terminar el encuentro ante los azulones, ha hablado Ernesto Valverde en la sala de prensa madrileña donde ha comentado que "ahora mismo estamos tocados, he visto el mismo partido que todos, el resultado refleja que no hemos estado bien, ni hemos tenido llegadas para hacerles daño. Su gol les ha reforzado, luego ellos han defendido muy bien y juntos atrás y ya no hemos sabido llegar. Han jugado a lo que ellos querían".

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"Nos quedamos con una mala sensación, se trata de fútbol y de que la gente esté contenta... Necesitamos tener hambre y tener ambición porque ni estamos salvados ni los de arriba están tan lejos, quizá no estamos tan bien como en los últimos años y tenemos que reencontrarnos, sobre todo fuera de casa, en San Mamés no estamos tan mal en los partidos".

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Ernesto Valverde y la victoria del Athletic Club ante el Getafe en el Coliseum

"En su primer llegada nos han hecho gol, no ha habido muchas ocasiones hasta la del 2-0 pero esto es un cúmulo de cosas, si atacas bien defiendes bien y viceversa; teníamos mucha esperanzas en este partido pero ha salido fatal. Es una muestra de cómo va la temporada".

El regreso de Nico Williams, Maroan Sannadi y Yeray Álvarez

"Hoy se nos han juntado 3 jugadores que llevaban tiempo sin participar pero necesitamos el concurso de todos para lo que nos queda, hay que rehacerse como sea y ha sido una pena de sumar nada hoy. Se nota la inactividad, Yeray ha estado a buen nivel pero el ritmo no nos favorecía ni el calor o el ir contrarreloj en el marcador. Le he cambiado para buscar más profundidad y prever que podía acusarlo. Y Nico Williams ha estado bien encarando, eso nos gusta para generar ocasiones de gol. Nico está bien y Maroan ha participado pero necesitamos claridad en el ataque y que nos den cosas para traducir el dominio en ocasiones de gol. A ver si lo podemos hacer mejor".

Otra vez Dani Vivian de lateral derecho...

"La posibilidad de jugar con algún central de lateral hace mucho que la contemplo, no meses sino años atrás en la línea que hacen muchos equipos como Getafe, Barça o Valencia, etc... ASólo veo yo y lo podemos volver a usar".