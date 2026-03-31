Pablo Sánchez 31 MAR 2026 - 18:20h.

Edin Terzic valora la llamada del Athletic en una operación con aristas: "Muy abierto"

El mejor posicionado para suplir a Valverde

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El Athletic afronta el tramo decisivo de la temporada con varios frentes abiertos. En lo meramente deportivo, se ha metido de lleno en la lucha por Europa y peleará hasta el final por un objetivo que parecía una quimera hace un par de meses. En lo que respecta al plante y a las decisiones que se toman en las oficinas de San Mamés, hay mucha tarea por delante. La más importante, encontrar al técnico que sustituya a Ernesto Valverde, quien anunció que no continuaría en el club cuando acabe el curso.

Apenas unas horas después de que Ernesto confirmase esta noticia, un reguero de nombres fueron vinculados al banquillo del Athletic. Algunos con más fuerza y otros con menos. Los focos apuntaban a Andoni Iraola, aunque el asunto parece haberse enfriado poco después de que el rumor se extendiera.

El que sí empieza a sonar con fuerza para suplir a Valverde es Edin Terzic. El aleman, sin equipo y con un gran recorrido en el Borussia Dortmund, parece ser el mejor posicionado. Incluso el propio técnico ya habría dado su opinión al respecto, mientras el club marca los tiempos y trata de hilar fino para acertar con el nuevo entrenador.

El posible rol de Terzic en el Athletic

Los días pasan y, entre un puñado de candidatos, Terzic parece ser el mejor posicionad. Hasta el propio periodista Matteo Moretto desveló, durante su intervención en Radio Marca, que esta posibilidad crece por días. Además, desveló que Terzic podría jugar un rol distinto en el conjunto rojiblanco al de los últimos técnicos, convirtiéndose en la mano derecha del director deportivo Mikel González en la confección de la plantilla.

Además, no es la primera vez que esta dupla suena para firmar por algún club. No hace mucho se les vinculó con un posible desembarco en el Manchester United para cumplir idénticas funciones. Está por ver qué sucede en las próximas semanas y meses.