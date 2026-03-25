Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 18:41h.

El Rubio de Barakaldo reaccionó al rumor de Edin Terzic

Edin Terzic valora la llamada del Athletic en una operación con aristas: "Muy abierto"

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BizkaiaJavier Clemente siempre dice lo que piensa. El Rubio de Barakaldo sigue muy de cerca la actualidad de su querido Athletic Club y no duda en opinar sobre ella. Pese al reciente anuncio de las elecciones rojiblancas, ahora todo gira en torno al sustituto de Ernesto Valverde. Edin Terzic está ganando peso en el entorno del presidente Jon Uriarte, aunque no es la única opción.

El alemán, con experiencia como primer entrenador en el Borussia Dortmund, lleva tiempo en el radar de la entidad bilbaína. La apuesta extranjera, que tan buen resultado está dando en la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo, gana enteros.

Eso sí, pese a desconocer cómo gestiona sus equipos, Javier Clemente no oculta su lamento por la búsqueda que estaría realizando el Athletic Club en el mercado de entrenadores. En Radio MARCA expresó su sentir este miércoles.

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Javier Clemente y el sustituto de Ernesto Valverde en el Athletic

El que fuera jugador y técnico de los leones compartió su reacción al adiós del Txingurri al término de la presente temporada: "Para mí es una faena que se vaya. Me ha sentado fatal que lo haya dejado, porque creo que era un tío muy bien preparado para nosotros. Es menos caliente que yo, es más reflexivo, es más pensado, no se mete en broncas".

A renglón seguido, Clemente reaccionó a los rumores de Edin Terzic: "No tengo ni idea, no sé si es bueno, si es malo... No tengo ni la menor idea. Eso le compete al presidente. Si es bueno, sacará buen rendimiento a los chavales. Ahora le compararía con Valverde y no sería justo".

Eso sí, el Rubio de Barakaldo no dudó en admitir su lamento por el perfil de entrenador que está sonando para su Athletic: "Me da pena que un equipo de cantera no tenga un entrenador de casa. Me hubiera gustado mucho más que siga Valverde y que llegue uno de la casa. Pero si viene Terzic le daré mi bienvenida y le desearé lo mejor".