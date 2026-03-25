Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 16:40h.

Un sector de la afición rojiblanca apuesta por Valverde... y otros ampliarían el cupo

López Garai arroja una pauta clara en el Athletic por el sustituto de Ernesto Valverde: "Siempre"

Compartir







BizkaiaAún con parón internacional, la realidad es que están siendo días movidos en el Athletic Club. Confirmada la fecha de las próximas elecciones a la presidencia de la entidad bilbaína, los posibles sustitutos de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés ya calientan. El actual cuerpo técnico y el equipo están enfocados en lograr el objetivo de la clasificación europea para el próximo curso, no obstante, en la calle se abre un debate con el Txingurri... pase lo que pase en este tramo final.

La figura de Ernesto Valverde es la más influyente del presente siglo en el banquillo de los leones. A sus espaldas, casi quinientos encuentros oficiales dirigidos, una Supercopa de España y una Copa del Rey, sin obviar sus inicios en las inferiores del Athletic.

PUEDE INTERESARTE Mikel González persigue el fichaje de un prometedor central para el Athletic: objetivo veraniego

Números de leyenda que han abierto un debate entre un amplio sector de la afición. A expensas del homenaje que ya se planifica en Ibaigane, los aficionados valoran la posibilidad de levantar una estatua para Ernesto Valverde, con diversas opiniones sobre su ubicación e incluso abiertos a la posibilidad de incluir a otros protagonistas.

PUEDE INTERESARTE El Athletic altera el escenario con Andoni Iraola y amplía el abanico con "avances" por Edin Terzic

Las estatuas de San Mamés que abren un debate en el Athletic

En diciembre de 2023, José Ángel Iribar inauguraba su propia estatua a pie de San Mamés. Un sitio privilegiado para el número uno del Athletic que ahora se debate ampliar entre los aficionados. No se compara la grandezas de ambas figuras rojiblancas, pero sí se apuesta por dar espacio eterno a Ernesto Valverde.

A través de las redes sociales, uno de los principales termómetros de opinión de la actualidad, un amplio sector de la hinchada de los leones debate esta posibilidad. Algunos sostienen que ese lugar debe ser exclusivo para Iribar, deslizando así la opción de ubicar esa hipotética estatua en Lezama, aunque otros ampliarían el cupo y realizarían un paseo de leyendas en San Mamés con Iker Muniain, Aritz Aduriz o Óscar de Marcos, entre otros.

PUEDE INTERESARTE Por qué Unai Simón pidió al árbitro anular la falta de Pablo Fornals en el Athletic - Betis

Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden leerse: